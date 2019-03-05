Смяли соперника, или за счет чего «Торпедо» отыгрался с 0:3 и во второй раз обыграл «Барыс» в плей-офф КХЛ
После четырех матчей счет в серии равный.
После четырех матчей счет в серии равный.
«Советский спорт» подвел итоги очередного игрового дня в
Четвертая игра серии прошла в Нижнем Новгороде и завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Причем по ходу игры астанинский клуб вел 3:0 и 4:2, но не удержал преимущество. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.
«Команда Андрея Скабелки в четвертом матче с «Торпедо» решила, что хватит. Хватит давать шансы сопернику. Нижегородцы вполне могли вести в серии 3−0 к четвертому матчу, но в итоге им постоянно приходится догонять в этом противостоянии.
«Барыс» включился с самого начала матча. Патрис Кормье, Павел Акользин, Мэттью Фрэттин обеспечили астанчанам комфортное преимущество уже в первом периоде. Не сказать, что «Торпедо» совсем не было видно на площадке. Хозяева атаковали, только вот Доминик Граховина не ошибался.
Мы не знаем, что Дэвид Немировски сказал своим подопечным в раздевалке, но нижегородцы во втором отрезке смяли соперника. 21−4 по броскам в створ, 2:0 по счету. «Торпедо» царило в этом отрезке на площадке. «Барыс» по несколько минут не мог выбраться из зоны. Классные комбинации, скорость, давление — камбэк нижегородцев должен был случиться, но нужно было добавить в реализации.
Видимо, похожий на торпедовский разговор затем состоялся в раздевалке «Барыса». Гости игру выровняли, забили и спокойно шли к победе. Но затем настало время чудес для «Торпедо». Хозяева заменили вратаря на шестого полевого, а Денис Паршин сравнял счет. После такого камбэка нижегородцы обязаны были побеждать. Они это и сделали — во втором овертайме. Решающий гол забил Владимир Галузин (5:4 ОТ), — пишет издание.
Пятый матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 6 марта в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени.
|Дэвид Немировски
|Андрей Скабелка
|Барри Браст(Барри Браст, Барри Браст)
|Доминик Граховина
|07:16
|Патрис Кормье(Никита Михайлис)
|08:44
|Роберт Саболич
|11:24
|Артем Аляев
|14:10
|Павел Акользин(Антон Сагадеев, Алихан Асетов)
|15:22
|Дмитрий Семин
|16:43
|Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
|19:56
|Алексей Маклюков
|20:00
|Патрис Кормье
|22:06
|Дастин Бойд
|23:16
|Денис Баранцев
|30:51
|Антон Волченков(Энди Миле, Артем Аляев)
|34:58
|Патрис Кормье
|36:49
|Михаил Варнаков(Денис Баранцев, Владимир Галузин)
|44:44
|Антон Сагадеев
|49:06
|Кертис Валк(Мэтт Фраттин, Брэндон Боченски)
|55:18
|Павел Акользин
|57:32
|Дамир Жафяров(Денис Баранцев, Михаил Варнаков)
|58:39
|Денис Паршин(Филип Хольм, Эндрю Кейлоф)
|64:39
|Владимир Галузин
|78:54
|Виктор Сведберг
|78:54
|Виктор Сведберг
|83:55
|Антон Волченков
|94:19
|Антон Шенфельд
|94:42
|Андре Петерссон
|94:42
|Мэтт Фраттин
|95:14
|Владимир Галузин(Филип Хольм)
|14
|Штрафное время
|28
|9
|Игра в большинстве
|7
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Москва)