Смяли соперника, или за счет чего «Торпедо» отыгрался с 0:3 и во второй раз обыграл «Барыс» в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Советский спорт» подвел итоги очередного игрового дня в плей-офф КХЛ, в котором попытался разобрать волевую победу нижегородского «Торпедо» над астанинским «Барысом».

Четвертая игра серии прошла в Нижнем Новгороде и завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Причем по ходу игры астанинский клуб вел 3:0 и 4:2, но не удержал преимущество. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.

«Команда Андрея Скабелки в четвертом матче с «Торпедо» решила, что хватит. Хватит давать шансы сопернику. Нижегородцы вполне могли вести в серии 3−0 к четвертому матчу, но в итоге им постоянно приходится догонять в этом противостоянии.

«Барыс» включился с самого начала матча. Патрис Кормье, Павел Акользин, Мэттью Фрэттин обеспечили астанчанам комфортное преимущество уже в первом периоде. Не сказать, что «Торпедо» совсем не было видно на площадке. Хозяева атаковали, только вот Доминик Граховина не ошибался.

Мы не знаем, что Дэвид Немировски сказал своим подопечным в раздевалке, но нижегородцы во втором отрезке смяли соперника. 21−4 по броскам в створ, 2:0 по счету. «Торпедо» царило в этом отрезке на площадке. «Барыс» по несколько минут не мог выбраться из зоны. Классные комбинации, скорость, давление — камбэк нижегородцев должен был случиться, но нужно было добавить в реализации.

Видимо, похожий на торпедовский разговор затем состоялся в раздевалке «Барыса». Гости игру выровняли, забили и спокойно шли к победе. Но затем настало время чудес для «Торпедо». Хозяева заменили вратаря на шестого полевого, а Денис Паршин сравнял счет. После такого камбэка нижегородцы обязаны были побеждать. Они это и сделали — во втором овертайме. Решающий гол забил Владимир Галузин (5:4 ОТ), — пишет издание.