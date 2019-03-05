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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Барыса» нашел виновников упущенной победы с 3:0 и пожаловался на отсутствие Даллмэна

Защитник астанинского «Барыса» Алексей Маклюков поделился мнением четвертом матче плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо».

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Встреча команд прошла в Нижнем Новгороде и завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Причем по ходу игры астанинский клуб вел 3:0 и 4:2, но не удержал преимущество. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.

«Как и после любого поражения, сейчас чувствуется опустошение. А сегодня вдвойне обидно. Так уверенно вели в счете и проиграли… Надо пережить с этим ощущением вечер, а дальше надо забыть это как страшный сон, некогда расстраиваться. Надо побеждать дома. Нельзя сегодня винить кого-то одного в поражении, или защиту, или нападение. Проиграли все вместе. При счете 3:0 у нас какое-то расслабление наступило. Подобное уже было в этом сезоне. Наступили на эти же грабли еще раз. С этим надо что-то делать. Серия вообще складывается как-то странно — четвертый матч проигрывает команда, которая забивает первой. Придется ломать эту традицию. При счете 4:2 в концовке третьего периода мы стали играть не так агрессивно, как следовало. Стали немного отходить, чуть-чуть откатываться, сохранять счет. Это главная наша ошибка. Хорошая команда должна в такой ситуации добивать соперника. А мы позволили сопернику дважды забить в ситуации «5 на 6». Все в головах…

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Психология и только. Силы есть, они еще остались. У меня этот плей-офф на уровне КХЛ впервые, поэтому этот матч, конечно, запомнится надолго. Чувствую, что в плей-офф больше ответственности, чем в регулярном чемпионате. Я играю в паре, где в регулярном чемпионате играл Кевин Даллмэн. Конечно, если бы он играл сейчас в плей-офф, то он бы здорово помог команде, особенно нам, молодым ребятам. Стараюсь соответствовать уровню игры в первой паре — иногда получается, иногда нет. Пытаюсь играть более хладнокровно. Потому что, если не я, то кто? С этой мыслью выхожу на площадку. Что касается удалений, то тренер и перед игрой и перед серией в целом нам говорил о цене удаления. Вот и сегодня в овертайме при игре в равных составах практически не было острых атак у обеих команд. Сложилось впечатление, что все ждали большинства. Так и получилось. Мы свое большинство реализовать не сумели, а «Торпедо» сумело дождаться своего шанса и сполна им воспользовалось. Может быть нам вернулся должок, за тот матч, когда мы выиграли у себя дома, проигрывая 0:4. Ничего бесследно не проходит, — сказал Маклюков, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.

Пятый матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 6 марта в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени.

Торпедо НН
5:4ОТ
0:3, 2:0, 2:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАндрей Скабелка
Вратари
Барри Браст(Барри Браст, Барри Браст)Доминик Граховина
1-й период
07:16Патрис Кормье(Никита Михайлис)
08:44Роберт Саболич
11:24Артем Аляев
14:10Павел Акользин(Антон Сагадеев, Алихан Асетов)
15:22Дмитрий Семин
16:43Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
19:56Алексей Маклюков
2-й период
20:00Патрис Кормье
22:06Дастин Бойд
23:16Денис Баранцев
30:51Антон Волченков(Энди Миле, Артем Аляев)
34:58Патрис Кормье
36:49Михаил Варнаков(Денис Баранцев, Владимир Галузин)
3-й период
44:44Антон Сагадеев
49:06Кертис Валк(Мэтт Фраттин, Брэндон Боченски)
55:18Павел Акользин
57:32Дамир Жафяров(Денис Баранцев, Михаил Варнаков)
58:39Денис Паршин(Филип Хольм, Эндрю Кейлоф)
Овертайм
64:39Владимир Галузин
78:54Виктор Сведберг
78:54Виктор Сведберг
83:55Антон Волченков
94:19Антон Шенфельд
94:42Андре Петерссон
94:42Мэтт Фраттин
95:14Владимир Галузин(Филип Хольм)
Статистика
14Штрафное время28
9Игра в большинстве7
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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