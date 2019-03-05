Защитник «Барыса» нашел виновников упущенной победы с 3:0 и пожаловался на отсутствие Даллмэна

«Как и после любого поражения, сейчас чувствуется опустошение. А сегодня вдвойне обидно. Так уверенно вели в счете и проиграли… Надо пережить с этим ощущением вечер, а дальше надо забыть это как страшный сон, некогда расстраиваться. Надо побеждать дома. Нельзя сегодня винить кого-то одного в поражении, или защиту, или нападение. Проиграли все вместе. При счете 3:0 у нас какое-то расслабление наступило. Подобное уже было в этом сезоне. Наступили на эти же грабли еще раз. С этим надо что-то делать. Серия вообще складывается как-то странно — четвертый матч проигрывает команда, которая забивает первой. Придется ломать эту традицию. При счете 4:2 в концовке третьего периода мы стали играть не так агрессивно, как следовало. Стали немного отходить, чуть-чуть откатываться, сохранять счет. Это главная наша ошибка. Хорошая команда должна в такой ситуации добивать соперника. А мы позволили сопернику дважды забить в ситуации «5 на 6». Все в головах…

Психология и только. Силы есть, они еще остались. У меня этот плей-офф на уровне КХЛ впервые, поэтому этот матч, конечно, запомнится надолго. Чувствую, что в плей-офф больше ответственности, чем в регулярном чемпионате. Я играю в паре, где в регулярном чемпионате играл Кевин Даллмэн. Конечно, если бы он играл сейчас в плей-офф, то он бы здорово помог команде, особенно нам, молодым ребятам. Стараюсь соответствовать уровню игры в первой паре — иногда получается, иногда нет. Пытаюсь играть более хладнокровно. Потому что, если не я, то кто? С этой мыслью выхожу на площадку. Что касается удалений, то тренер и перед игрой и перед серией в целом нам говорил о цене удаления. Вот и сегодня в овертайме при игре в равных составах практически не было острых атак у обеих команд. Сложилось впечатление, что все ждали большинства. Так и получилось. Мы свое большинство реализовать не сумели, а «Торпедо» сумело дождаться своего шанса и сполна им воспользовалось. Может быть нам вернулся должок, за тот матч, когда мы выиграли у себя дома, проигрывая 0:4. Ничего бесследно не проходит, — сказал Маклюков, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.