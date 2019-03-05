Главный арбитр КХЛ признал нарушение правил перед голом СКА в овертайме

«Мы после матча пересмотрели момент между нападающим СКА Ярно Коскирантой и защитником “Спартака” Ярославом Дыбленко в комнате видеоповторов и увидели незафискированное двухминутное нарушение. Важно рассматривать этот эпизод с точки зрения того, как его увидел судья, находясь на льду. Арбитр рассудил, что нападающий Коскиранта накладывает клюшку, а Дыбленко ее отпускает. С учетом всех факторов, включая общую судейскую линию поведения во время матча “Спартак” — СКА, им было принято такое решение в ту секунду», — рассказал Анисимов.