Главный арбитр КХЛ признал нарушение правил перед голом СКА в овертайме
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод, случившийся в четвёртом матче серии первого раунда
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод, случившийся в четвёртом матче серии первого раунда
«Мы после матча пересмотрели момент между нападающим СКА Ярно Коскирантой и защитником “Спартака” Ярославом Дыбленко в комнате видеоповторов и увидели незафискированное двухминутное нарушение. Важно рассматривать этот эпизод с точки зрения того, как его увидел судья, находясь на льду. Арбитр рассудил, что нападающий Коскиранта накладывает клюшку, а Дыбленко ее отпускает. С учетом всех факторов, включая общую судейскую линию поведения во время матча “Спартак” — СКА, им было принято такое решение в ту секунду», — рассказал Анисимов.
|Игорь Уланов
|Илья Воробьев
|Юлиус Гудачек
|Магнус Хелльберг
|06:54
|Ярослав Дыбленко
|25:20
|Наиль Якупов(Ярно Коскиранта, Максим Карпов)
|40:00
|Виктор Тихонов
|40:00
|Виктор Тихонов
|49:12
|Евгений Кулик
|49:26
|Василий Токранов(Сергей Плотников, Никита Гусев)
|55:08
|Павел Дацюк
|55:15
|Евгений Кулик(Мартиньш Карсумс, Илья Зубов)
|55:36
|Энвер Лисин(Мартиньш Карсумс, Илья Зубов)
|57:42
|Александр Барабанов
|58:39
|Евгений Кулик
|64:17
|Давид Рундблад(Наиль Якупов)
|64:17
|Командный штраф
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)