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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный арбитр КХЛ признал нарушение правил перед голом СКА в овертайме

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод, случившийся в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Спартаком» и СКА (2:3 ОТ), когда перед решающим голом гостей нападающий питерцев Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника «Спартака» Ярослава Дыбленко.

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«Мы после матча пересмотрели момент между нападающим СКА Ярно Коскирантой и защитником “Спартака” Ярославом Дыбленко в комнате видеоповторов и увидели незафискированное двухминутное нарушение. Важно рассматривать этот эпизод с точки зрения того, как его увидел судья, находясь на льду. Арбитр рассудил, что нападающий Коскиранта накладывает клюшку, а Дыбленко ее отпускает. С учетом всех факторов, включая общую судейскую линию поведения во время матча “Спартак” — СКА, им было принято такое решение в ту секунду», — рассказал Анисимов.

Спартак
2:3ОТ
0:0, 0:1, 2:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11327 зрителей
Главные тренеры
Игорь УлановИлья Воробьев
Вратари
Юлиус ГудачекМагнус Хелльберг
1-й период
06:54Ярослав Дыбленко
2-й период
25:20Наиль Якупов(Ярно Коскиранта, Максим Карпов)
3-й период
40:00Виктор Тихонов
40:00Виктор Тихонов
49:12Евгений Кулик
49:26Василий Токранов(Сергей Плотников, Никита Гусев)
55:08Павел Дацюк
55:15Евгений Кулик(Мартиньш Карсумс, Илья Зубов)
55:36Энвер Лисин(Мартиньш Карсумс, Илья Зубов)
57:42Александр Барабанов
58:39Евгений Кулик
Овертайм
64:17Давид Рундблад(Наиль Якупов)
64:17Командный штраф
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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