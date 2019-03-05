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16:44 (мск), источник: Р-Спорт

Генменеджер «Трактора»: Кравцова лучше отпустить в НХЛ сейчас

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающего «Трактора» Виталия Кравцова лучше отпустить в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» сейчас, до окончания действия его контракта с командой, заявил РИА Новости генеральный директор челябинского хоккейного клуба Евгений Губарев.

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Источник: Р-Спорт

«Нью-Йорк Рейнджерс» в июне 2018 года выбрал 19-летнего Кравцова под девятым номером на драфте в Далласе. Соглашение форварда с «Трактором» рассчитано до конца сезона КХЛ. После драфта на вопрос, когда он переедет в НХЛ, Кравцов ответил: «После окончания контракта — точно. Ни деньги, ни что другое меня не остановят. Можно сказать, что мечта взяла свое».

«Мы не можем препятствовать ему, у нас же есть регламент КХЛ. Поставьте себя на мое место, мне надо формировать команду на следующий сезон, и чем быстрее я буду понимать, уезжает он или остается, конечно, мне лучше его отпустить сейчас. “Рейнджерс” не попадает в плей-офф, чтобы он поиграл там в оставшихся матчах, чтобы было понимание у генерального директора клуба НХЛ, оставляют они его у себя или нет», — добавил он.

«Трактор» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 0−4.

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