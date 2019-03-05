Генменеджер «Трактора»: Кравцова лучше отпустить в НХЛ сейчас

«Нью-Йорк Рейнджерс» в июне 2018 года выбрал 19-летнего Кравцова под девятым номером на драфте в Далласе. Соглашение форварда с «Трактором» рассчитано до конца сезона КХЛ. После драфта на вопрос, когда он переедет в НХЛ, Кравцов ответил: «После окончания контракта — точно. Ни деньги, ни что другое меня не остановят. Можно сказать, что мечта взяла свое».

«Мы не можем препятствовать ему, у нас же есть регламент КХЛ. Поставьте себя на мое место, мне надо формировать команду на следующий сезон, и чем быстрее я буду понимать, уезжает он или остается, конечно, мне лучше его отпустить сейчас. “Рейнджерс” не попадает в плей-офф, чтобы он поиграл там в оставшихся матчах, чтобы было понимание у генерального директора клуба НХЛ, оставляют они его у себя или нет», — добавил он.