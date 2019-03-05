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20:20 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» повел со счетом 3−2 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом»

ТАСС, 5 марта. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев (32-я минута) и Владимир Ткачев (62). У проигравших отличился Мэтт Эллисон (34).

Команды в шестой раз встречаются в плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013). В прошедшем регулярном чемпионате «Металлург» и «Салават Юлаев» провели два матча, в которых по разу одержали победу.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 7.03.2019, 17:00

Салават Юлаев-:Металлург Мг-

Счет в серии до четырех побед — 3−2 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч пройдет 7 марта в Уфе.

Металлург Мг
1:2ОТ
0:0, 1:1, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций5.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7368 зрителей
Главные тренеры
Йозеф ЯндачНиколай Цулыгин
Вратари
Артем ЗагидулинЮха Метсола
1-й период
08:58Григорий Дронов
2-й период
31:05Алексей Береглазов
31:36Дмитрий Кугрышев(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
33:48Мэтт Эллисон(Виктор Антипин, Сергей Мозякин)
36:52Артем Сергеев
Овертайм
61:36Владимир Ткачев(Александр Кадейкин)
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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