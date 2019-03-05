«Салават Юлаев» повел со счетом 3−2 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом»
ТАСС, 5 марта. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда
ТАСС, 5 марта. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев (32-я минута) и Владимир Ткачев (62). У проигравших отличился Мэтт Эллисон (34).
Команды в шестой раз встречаются в
Счет в серии до четырех побед — 3−2 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч пройдет 7 марта в Уфе.
|Йозеф Яндач
|Николай Цулыгин
|Артем Загидулин
|Юха Метсола
|08:58
|Григорий Дронов
|31:05
|Алексей Береглазов
|31:36
|Дмитрий Кугрышев(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
|33:48
|Мэтт Эллисон(Виктор Антипин, Сергей Мозякин)
|36:52
|Артем Сергеев
|61:36
|Владимир Ткачев(Александр Кадейкин)
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)