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21:36 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» вышел вперед в счете в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Сочи»

ТАСС, 5 марта. Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» со счетом 3:0 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами отметились Брэндон Козун (25-я минута), Артур Каюмов (30) и Даниил Апальков (37). Шведский защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль провел 500-й матч в КХЛ.

Команды впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. Ранее сочинская команда уступала ЦСКА со счетом 0−4 в серии (2015), минскому «Динамо» со счетом 0−4 (2016) и хельсинкскому «Йокериту» со счетом 1−4 (2018). «Локомотив» выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому «Ак Барсу» (3−4).

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 7.03.2019, 19:30

Сочи-:Локомотив-

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Локомотива». Следующий матч серии пройдет 7 марта в Сочи.

Локомотив
3:0
0:0, 3:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций5.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновСергей Зубов
Вратари
Александр СалакДмитрий Шикин(Константин Барулин)
1-й период
04:36Рушан Рафиков
04:36Александр Полунин
08:37Брэндон Козун
12:10Данил Юртайкин
12:10Юрки Йокипакка
12:10Юрки Йокипакка
15:12Юрий Александров
17:10Стаффан Крунвалль
17:10Кирилл Капустин
18:31Командный штраф
2-й период
24:11Брэндон Козун(Артур Каюмов, Максим I Осипов)
29:01Артур Каюмов(Брэндон Козун)
30:12Никита Точицкий
35:52Владислав Калетник
36:25Даниил Апальков(Егор Коршков)
37:47Командный штраф
3-й период
46:29Егор Коршков
46:29Шон I Коллинс
58:30Степан Санников
Статистика
16Штрафное время24
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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