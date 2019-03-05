«Йокерит» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе «Йокерита» забросили Ессе Йоэнсуу (4-я минута) и Джон Норман (53). У «Динамо» отличился Патрик Закриссон (58). В матче прервалась сухая серия голкипера «Динамо» Александра Еременко, продлившаяся 79 минут 23 секунды.

«Йокерит» до этого не мог обыграть «Динамо» в основное время на протяжении 15 матчей в КХЛ. В последний раз до этого клуб из Хельсинки побеждал бело-голубых в основное время в КХЛ в сентябре 2015 года (2:1). Также «Йокерит» прервал серию из семи поражений в домашних матчах с «Динамо».

«Йокерит» и «Динамо» впервые играют между собой в Кубке Гагарина. «Динамо» выступает на стадии плей-офф в десятый раз, в шести случаях клубу удавалось преодолеть первый раунд. «Динамо» является двукратным победителем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). «Йокерит» в пятый раз играет в плей-офф, дважды клуб проходил дальше (2014/15, 2017/18).