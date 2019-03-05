Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит2
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив3
Сочи0
Хоккей. НХЛ
6.03
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
6.03
Нью-Джерси Дэвилз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
6.03
Нью-Йорк Айлендерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
6.03
Питтсбург Пингвинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
6.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
6.03
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.03
Даллас Старз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург МгОТ1
Салават Юлаев2
Хоккей. НХЛ
6.03
Колорадо Эвеланш
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
6.03
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
6.03
Лос-Анджелес Кингз
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
36«Спартак» — «Краснодар»: ничья в пользу «Зенита»
9«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
22:27 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

ТАСС, 5 марта. Хельсинкский «Йокерит» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе «Йокерита» забросили Ессе Йоэнсуу (4-я минута) и Джон Норман (53). У «Динамо» отличился Патрик Закриссон (58). В матче прервалась сухая серия голкипера «Динамо» Александра Еременко, продлившаяся 79 минут 23 секунды.

«Йокерит» до этого не мог обыграть «Динамо» в основное время на протяжении 15 матчей в КХЛ. В последний раз до этого клуб из Хельсинки побеждал бело-голубых в основное время в КХЛ в сентябре 2015 года (2:1). Также «Йокерит» прервал серию из семи поражений в домашних матчах с «Динамо».

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 7.03.2019, 19:30

ХК Динамо-:Йокерит-

«Йокерит» и «Динамо» впервые играют между собой в Кубке Гагарина. «Динамо» выступает на стадии плей-офф в десятый раз, в шести случаях клубу удавалось преодолеть первый раунд. «Динамо» является двукратным победителем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). «Йокерит» в пятый раз играет в плей-офф, дважды клуб проходил дальше (2014/15, 2017/18).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Следующий матч серии пройдет 7 марта в Москве.

Йокерит
2:1
1:0, 0:0, 1:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций5.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури МарьямякиВладимир Крикунов
Вратари
Янис КалныньшАлександр Еременко(Александр Еременко)
1-й период
03:36Йессе Йоэнсуу(Брайан О`Нилл, Йон Норман)
07:20Антти Пильстрем
07:20Евгений Мозер
11:10Алексей Пепеляев
2-й период
20:49Томми Кивисте
34:18Андрей Миронов
34:21Юусо Хиетанен
3-й период
46:19Оливер Лауридсен
51:45Йессе Йоэнсуу
51:45Виктор Лев
51:45Евгений Мозер
51:45Дмитрий Моисеев
52:28Йон Норман(Марко Анттила, Томми Кивисте)
56:41Алекс Грант
57:21Патрик Закриссон(Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий)
58:20Петер Регин
Статистика
16Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
«Салават Юлаев» повел со счетом 3-2 в серии с «Металлургом»
Фуркад не исключил допинговых скандалов на ЧМ по биатлону
Лионель Месси вернется в сборную Аргентины на особых условиях
Сборная России завоевала 10 наград в третий день Универсиады
Президент «Зенита» прокомментировал интерес клуба к Мхитаряну
«Боруссия» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд
Абрамович и Федун вошли в топ-20 богатейших бизнесменов России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь