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14:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерял защитника перед пятым матчем плей-офф КХЛ с «Торпедо»

Защитник астанинского «Барыса» Кирилл Полохов пропустит пятый матч плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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20-летний игрок получил повреждение в ходе четвертого матча серии с «Торпедо», который прошел 4 марта в Нижнем Новгороде. «В связи с этим, хоккеист будет помещен в список травмированных игроков», — говорится в сообщении.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 6.03.2019, 16:30

Барыс-:Торпедо НН-

Степень серьезности травмы и сроки возвращения Полохова не уточняются. Также в лазарете «Барыса» числится нападающий Егор Петухов.

Добавим, что пятый матч серии «Барыс» — «Торпедо» состоится сегодня, 6 марта, в Астане. Начало игры в 19:30 по местному времени.

После двух игр счет в серии до четырех побед равный 2−2.

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