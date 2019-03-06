«Барыс» потерял защитника перед пятым матчем плей-офф КХЛ с «Торпедо»

20-летний игрок получил повреждение в ходе четвертого матча серии с «Торпедо», который прошел 4 марта в Нижнем Новгороде. «В связи с этим, хоккеист будет помещен в список травмированных игроков», — говорится в сообщении.

Степень серьезности травмы и сроки возвращения Полохова не уточняются. Также в лазарете «Барыса» числится нападающий Егор Петухов.

Добавим, что пятый матч серии «Барыс» — «Торпедо» состоится сегодня, 6 марта, в Астане. Начало игры в 19:30 по местному времени.