«Барыс» в третий раз обыграл «Торпедо» и оказался в шаге от победы в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» победили нижегородское «Торпедо» в пятом матче серии четвертьфинала
Хоккеисты «Барыса» победили нижегородское «Торпедо» в пятом матче серии четвертьфинала
Игра проходила сегодня, 6 марта, в Астане и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Выйти вперед «Барыс» смог уже на седьмой минуте, когда канадский форвард Мэтт Фрэттин воспользовался неуверенной игрой вратаря «Торпедо» Барри Браста и удачно сыграл на добивании.
Вторую шайбу болельщики в Астане ждали недолго. На 12-й минуте забил капитан «Барыса» Брэндон Боченски, которому ассистировал шведский форвард Андре Петерссон.
Второе очко в матче Петерссон набрал во втором периоде. На 26-й минуте швед забил в большинстве и зажег на табло 3:0.
В третьем периоде «Торпедо» удалось отыграть одну шайбу — на 42-й минуте ворота Хенрика Карлссона поразил Роберт Саболич. В дальнейшем «Барыс» смог удержать соперника и довел дело до победы, хотя «Торпедо» в концовке снимало вратаря.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Барыса». Астанинский клуб выиграл все три домашних матча, но дважды проиграл в гостях.
Следующий матч серии пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по времени Астаны. В случае победы в этой игре «Барыс» выйдет в полуфинал «Востока».
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон
|Барри Браст
|06:46
|Мэтт Фраттин(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|11:43
|Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
|14:05
|Алихан Асетов
|14:05
|Денис Баранцев
|14:49
|Энди Миле
|17:15
|Антон Волченков
|23:50
|Кирилл Ураков
|24:00
|Денис Баранцев
|25:08
|Андре Петерссон(Патрис Кормье)
|26:27
|Павел Акользин
|29:12
|Алихан Асетов
|29:12
|Артем Аляев
|37:09
|Илья Назаревич
|41:25
|Роберт Саболич(Энди Миле, Илья Назаревич)
|49:49
|Антон Сагадеев
|53:27
|Михаил Орлов
|56:01
|Алихан Асетов
|59:47
|Алихан Асетов
|59:47
|Дамир Жафяров
|12
|Штрафное время
|18
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Омск)