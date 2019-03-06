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19:24 (мск), источник: Sports.Ru

«Бизнес Online»: «Слован» — главный кандидат на исключение из КХЛ

«Слован» стал главным претендентом на исключение из КХЛ.

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Возможное исключение «Слована» связано с уходом с руководящих постов «Газпрома» бывшего президента КХЛ Александра Медведева. Функционер руководил «Газпром экспортом», контролирующим экспорт российского газа в Европу. Эта компания в нынешнем сезоне была генеральным партнером словацкого клуба.

В нынешнем сезоне «Слован» занял последнее место в таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что из лиги также могут быть исключены «Амур», «Адмирал» и «Северсталь».

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