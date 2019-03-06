«Бизнес Online»: «Слован» — главный кандидат на исключение из КХЛ

Возможное исключение «Слована» связано с уходом с руководящих постов «Газпрома» бывшего президента КХЛ Александра Медведева. Функционер руководил «Газпром экспортом», контролирующим экспорт российского газа в Европу. Эта компания в нынешнем сезоне была генеральным партнером словацкого клуба.