Шестеркин остался в запасе СКА на пятый матч серии плей-офф со «Спартаком»

Источник: Р-Спорт

Шестеркин сыграл три первых матча серии, но в третьей игре был удален до конца встречи за фол на нападающем «Спартака» Каспарсе Даугавиньше. Форвард получил тяжелую травму, а вратарь был дисквалифицирован на одну игру. В пятом матче серии дисквалификация закончилась, но Шестеркин в основной состав не попал.

СКА выставил на пятый матч тот же состав, который играл в четвертой игре серии. Ворота армейцев защищает Магнус Хелльберг. «Спартак» также обошелся без изменений в составе по сравнению с предыдущей игрой, которая завершилась победой петербуржцев в овертайме со счетом 3:2.