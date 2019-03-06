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19:20 (мск), источник: Р-Спорт

Шестеркин остался в запасе СКА на пятый матч серии плей-офф со «Спартаком»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Вратарь петербургского СКА Игорь Шестеркин остался в запасе на матч против московского «Спартака» в пятой игре четвертьфинала плей-офф Западной конференции КХЛ.

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Источник: Р-Спорт

Шестеркин сыграл три первых матча серии, но в третьей игре был удален до конца встречи за фол на нападающем «Спартака» Каспарсе Даугавиньше. Форвард получил тяжелую травму, а вратарь был дисквалифицирован на одну игру. В пятом матче серии дисквалификация закончилась, но Шестеркин в основной состав не попал.

СКА выставил на пятый матч тот же состав, который играл в четвертой игре серии. Ворота армейцев защищает Магнус Хелльберг. «Спартак» также обошелся без изменений в составе по сравнению с предыдущей игрой, которая завершилась победой петербуржцев в овертайме со счетом 3:2.

СКА сыграет со «Спартаком» в пятом матче четвертьфинала Западной конференции в среду. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. Счет в серии 2−2.

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