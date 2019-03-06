Шестеркин остался в запасе СКА на пятый матч серии плей-офф со «Спартаком»

Шестеркин сыграл три первых матча серии, но в третьей игре был удален до конца встречи за фол на нападающем «Спартака» Каспарсе Даугавиньше. Форвард получил тяжелую травму, а вратарь был дисквалифицирован на одну игру. В пятом матче серии дисквалификация закончилась, но Шестеркин в основной состав не попал.
СКА выставил на пятый матч тот же состав, который играл в четвертой игре серии. Ворота армейцев защищает Магнус Хелльберг. «Спартак» также обошелся без изменений в составе по сравнению с предыдущей игрой, которая завершилась победой петербуржцев в овертайме со счетом 3:2.
СКА сыграет со «Спартаком» в пятом матче четвертьфинала Западной конференции в среду. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. Счет в серии 2−2.