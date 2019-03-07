«Барыс» попал в мясорубку. Скабелка так готовится к «Авангарду»
Астанинцы не допустили ещё одного «камбэка» от «Торпедо» и вырвались вперёд в серии — 3−2.
Астанинцы не допустили ещё одного «камбэка» от «Торпедо» и вырвались вперёд в серии — 3−2.
Если противостояние на Западе между СКА и «Спартаком» стало главным открытием нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина, поразив нас жёсткостью, спортивной злостью и принципиальностью, то серию между «Барысом» и «Торпедо» можно назвать самой весёлой в первом раунде. Судите сами: «камбэк» астанинцев во второй игре со счёта 0:4 и победа в овертайме. Невероятное спасение нижегородцев на родном льду с 0:3 и тоже победа в дополнительное время.
Похоже, происходившего не понимают даже главные тренеры обеих команд. Дэвид Немировски и Андрей Скабелка синхронно заявляли об отсутствии дисциплины в командах по ходу игр. Для болельщиков подобные матчи — раздолье, а вот для тренеров сущий кошмар. Работать над ошибками по ходу
Пятый матч серии, проходивший в Астане, хозяева начали уверенно. «Торпедо» лихорадит, так как Нижний Новгород
Уже в первом периоде в ворота Браста влетели две шайбы. Сперва Михайлис прорвался по правому флангу и нанёс бросок от борта, голкипер не сумел удержать шайбу, а Фрэттин добил её с пятака. Фрэттин набрал очки в пятом матче подряд.
Затем Петерссон совершил классный проход, красиво убрал Орлова и сделал передачу на дальнюю штангу, откуда Боченски вогнал шайбу в сетку. Боченски, как и Фрэттин, результативен в пятой игре подряд. Кроме того, Брэндон является лучшим бомбардиром «барсов» в серии. Иностранцы в «Барысе» вообще решают многое, если не всё. От их игры зависит результат.
Во второй двадцатиминутке гости позволили себе дважды подряд удалиться — команду подвели Ураков и Баранцев. В матчах с «Барысом», у которого есть приличные спецбригады большинства, подобная роскошь непозволительна.
После 40 минут игры на табло светились цифры 3:0, однако в этой серии даже столь крупный счёт абсолютно ничего не означал. Наученный горьким опытом «Барыс» должен был сделать выводы из предыдущей игры. Наступать на одни и те же грабли казахстанской команде не хотелось.
Начало третьего периода началось для Астаны тревожно. Саболич из средней зоны разогнался, пересёк синюю линию, немного качнул защитника и с кистей бросил точно в ближний верхний угол ворот. Для словенского нападающего эта шайба стала третьей в нынешнем
Болельщики на трибунах арены заметно занервничали. Плохие мысли наверняка посещали и Андрея Скабелку, но вида главный тренер «Барыса» не подавал. Иначе паника могла передаться на всю команду.
К чести хозяев стоит отметить, что концовку встречи они провели собранно и самоотверженно, хотя два подряд малых штрафа нападающего Алихана Асетова явно не воодушевили тренерский штаб. Подобные вещи в
Сам матч получился жёстким. «Барыс» попал в настоящую мясорубку: 27 силовых приёмов и 18 минут штрафа со стороны Нижнего Новгорода говорят сами за себя. Но впереди у «барсов», если «Салават» всё же дожмёт «Магнитку», серия с «Авангардом», поэтому к жёсткости нужно привыкать уже сейчас.
«Барыс» победил со счётом 3:1 и сделал серьёзный шаг к общей победе в серии, которая возвращается в Нижний Новгороде. Пока что команды выигрывают исключительно на домашних площадках. Смогут ли астанинцы прервать эту тенденцию?
Павел Панышев
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон
|Барри Браст
|06:46
|Мэтт Фраттин(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|11:43
|Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
|14:05
|Алихан Асетов
|14:05
|Денис Баранцев
|14:49
|Энди Миле
|17:15
|Антон Волченков
|23:50
|Кирилл Ураков
|24:00
|Денис Баранцев
|25:08
|Андре Петерссон(Патрис Кормье)
|26:27
|Павел Акользин
|29:12
|Алихан Асетов
|29:12
|Артем Аляев
|37:09
|Илья Назаревич
|41:25
|Роберт Саболич(Энди Миле, Илья Назаревич)
|49:49
|Антон Сагадеев
|53:27
|Михаил Орлов
|56:01
|Алихан Асетов
|59:47
|Алихан Асетов
|59:47
|Дамир Жафяров
|12
|Штрафное время
|18
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Омск)