Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс2
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Сент-Луис Блюз5
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия Флайерз3
Вашингтон Кэпиталз5
Все события
Фоторепортажи
13Неймар умеет отдыхать
8«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» попал в мясорубку. Скабелка так готовится к «Авангарду»

Астанинцы не допустили ещё одного «камбэка» от «Торпедо» и вырвались вперёд в серии — 3−2.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самая весёлая серия

Если противостояние на Западе между СКА и «Спартаком» стало главным открытием нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина, поразив нас жёсткостью, спортивной злостью и принципиальностью, то серию между «Барысом» и «Торпедо» можно назвать самой весёлой в первом раунде. Судите сами: «камбэк» астанинцев во второй игре со счёта 0:4 и победа в овертайме. Невероятное спасение нижегородцев на родном льду с 0:3 и тоже победа в дополнительное время.

Похоже, происходившего не понимают даже главные тренеры обеих команд. Дэвид Немировски и Андрей Скабелка синхронно заявляли об отсутствии дисциплины в командах по ходу игр. Для болельщиков подобные матчи — раздолье, а вот для тренеров сущий кошмар. Работать над ошибками по ходу плей-офф некогда, поэтому приходится решать проблемы иными способами. Например, жёсткими втыками в раздевалке, хотя на это больше способен Скабелка, нежели куда более мягкий Немировски.

Читайте также
Тренер «Барыса» Скабелка рассказал о третьей победе над «Торпедо» и назвал недостающего игрока

«Барыс» начал за здравие

Пятый матч серии, проходивший в Астане, хозяева начали уверенно. «Торпедо» лихорадит, так как Нижний Новгород по-прежнему не может рассчитывать на основного голкипера Станислава Галимова. От канадца Барри Браста не знаешь, чего ожидать. Его игра — загадка для всех. Порой, складывается впечатление, даже для него самого. В списке травмированных находится соотечественник Браста, защитник Мэтью Боди.

Уже в первом периоде в ворота Браста влетели две шайбы. Сперва Михайлис прорвался по правому флангу и нанёс бросок от борта, голкипер не сумел удержать шайбу, а Фрэттин добил её с пятака. Фрэттин набрал очки в пятом матче подряд.

Затем Петерссон совершил классный проход, красиво убрал Орлова и сделал передачу на дальнюю штангу, откуда Боченски вогнал шайбу в сетку. Боченски, как и Фрэттин, результативен в пятой игре подряд. Кроме того, Брэндон является лучшим бомбардиром «барсов» в серии. Иностранцы в «Барысе» вообще решают многое, если не всё. От их игры зависит результат.

«3 на 5» — непозволительная роскошь для «Торпедо»

Во второй двадцатиминутке гости позволили себе дважды подряд удалиться — команду подвели Ураков и Баранцев. В матчах с «Барысом», у которого есть приличные спецбригады большинства, подобная роскошь непозволительна.

В результате Петерссон смело полез на пятак и бросил по воротам, Кормье помешали добить, но Андре подкараулил отскок и заставил Браста капитулировать в третий раз за игру. Тут бы Немировски произвести замену вратаря, но в молодого Андрея Тихомирова тренер торпедовцев пока не верит.

После 40 минут игры на табло светились цифры 3:0, однако в этой серии даже столь крупный счёт абсолютно ничего не означал. Наученный горьким опытом «Барыс» должен был сделать выводы из предыдущей игры. Наступать на одни и те же грабли казахстанской команде не хотелось.

Читайте также
«Я отключился после удара в висок»: форвард «Барыса» прокомментировал судейство и третью победу в плей-офф

На сей раз без «камбэков»

Начало третьего периода началось для Астаны тревожно. Саболич из средней зоны разогнался, пересёк синюю линию, немного качнул защитника и с кистей бросил точно в ближний верхний угол ворот. Для словенского нападающего эта шайба стала третьей в нынешнем плей-офф.

Болельщики на трибунах арены заметно занервничали. Плохие мысли наверняка посещали и Андрея Скабелку, но вида главный тренер «Барыса» не подавал. Иначе паника могла передаться на всю команду.

К чести хозяев стоит отметить, что концовку встречи они провели собранно и самоотверженно, хотя два подряд малых штрафа нападающего Алихана Асетова явно не воодушевили тренерский штаб. Подобные вещи в плей-офф необходимо убирать, но порой игрокам не хватает опыта.

Сам матч получился жёстким. «Барыс» попал в настоящую мясорубку: 27 силовых приёмов и 18 минут штрафа со стороны Нижнего Новгорода говорят сами за себя. Но впереди у «барсов», если «Салават» всё же дожмёт «Магнитку», серия с «Авангардом», поэтому к жёсткости нужно привыкать уже сейчас.

«Барыс» победил со счётом 3:1 и сделал серьёзный шаг к общей победе в серии, которая возвращается в Нижний Новгороде. Пока что команды выигрывают исключительно на домашних площадках. Смогут ли астанинцы прервать эту тенденцию?

Во время загрузки произошла ошибка.

Павел Панышев

Барыс
3:1
2:0, 1:0, 0:1
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9423 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст
1-й период
06:46Мэтт Фраттин(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
11:43Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
14:05Алихан Асетов
14:05Денис Баранцев
14:49Энди Миле
17:15Антон Волченков
2-й период
23:50Кирилл Ураков
24:00Денис Баранцев
25:08Андре Петерссон(Патрис Кормье)
26:27Павел Акользин
29:12Алихан Асетов
29:12Артем Аляев
37:09Илья Назаревич
3-й период
41:25Роберт Саболич(Энди Миле, Илья Назаревич)
49:49Антон Сагадеев
53:27Михаил Орлов
56:01Алихан Асетов
59:47Алихан Асетов
59:47Дамир Жафяров
Статистика
12Штрафное время18
6Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная подруга российского футболиста восхитила своей фигурой!
Источник: В «Реале» уверены в возвращении Моуринью в клуб
Овечкин и Орлов набрали по два очка в победной игре «Вашингтона»
Пять четверных на двоих: что покажут юниорки Тутберидзе на ЧМ
СКА третий раз подряд обыграл «Спартак» в Кубке Гагарина
Горнолыжница РФ победила в гигантском слаломе на Универсиаде
Ласицкене: Без флага РФ награждение перестало быть праздником
Горнолыжницу унесли на носилках после падения на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь