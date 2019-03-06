«Я не буду врать»: тренер «Торпедо» удивил комментарием после третьего поражения от «Барыса»

Источник: hcbarys.kz

Сегодня, 6 марта, его команда уступила «Барысу» в пятом мачте первого раунда плей-офф КХЛ, после чего в серии до четырех побед казахстанская команда повела 3−2.

«Правду нельзя говорить. Врать не буду. Счет 3−2, идем дальше», — коротко сказал Немировски.