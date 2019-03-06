«Я не буду врать»: тренер «Торпедо» удивил комментарием после третьего поражения от «Барыса»
Главный «Торпедо» Дэвид Немировски удивил своим комментарием на послематчевой
Главный «Торпедо» Дэвид Немировски удивил своим комментарием на послематчевой
Сегодня, 6 марта, его команда уступила «Барысу» в пятом мачте первого раунда
«Правду нельзя говорить. Врать не буду. Счет 3−2, идем дальше», — коротко сказал Немировски.
Напомним, «Барыс» победил «Торпедо» 3:1 и теперь команды проведут еще одну игру, она состоится 8 марта в Нижнем Новгороде. В случае победы казазстанский клуб пройдет в следующий раунд, а в случае поражения команды проведут решающую игру в Астане 10 марта.
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон
|Барри Браст
|06:46
|Мэтт Фраттин(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|11:43
|Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
|14:05
|Алихан Асетов
|14:05
|Денис Баранцев
|14:49
|Энди Миле
|17:15
|Антон Волченков
|23:50
|Кирилл Ураков
|24:00
|Денис Баранцев
|25:08
|Андре Петерссон(Патрис Кормье)
|26:27
|Павел Акользин
|29:12
|Алихан Асетов
|29:12
|Артем Аляев
|37:09
|Илья Назаревич
|41:25
|Роберт Саболич(Энди Миле, Илья Назаревич)
|49:49
|Антон Сагадеев
|53:27
|Михаил Орлов
|56:01
|Алихан Асетов
|59:47
|Алихан Асетов
|59:47
|Дамир Жафяров
|12
|Штрафное время
|18
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Омск)