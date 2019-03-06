«Я отключился после удара в висок»: форвард «Барыса» прокомментировал судейство и третью победу в плей-офф

Игра проходила сегодня, 6 марта, в Астане и завершилась со счетом 3:1.

— Разобрали игру. Стараемся играть в то, что умеем. И в то, что нам говорят тренеры. Мы ведь весь сезон так играли. И дальше играем. Сегодня старалась вся команда, — сказал Асетов.

— Был эпизод, где получил удаление за симуляцию. Что случилось?

— Я сделал силовой прием против этого игрока. Когда уезжал, то не ожидал… Он попал мне в висок. Я отключился. Мне было неприятно. Судья решил, что это симуляция. Ничего не поделаешь.

— Было очень много борьбы, стыков. И ты был в гуще борьбы.

— С нас требуют такую игру. Чтобы наше звено играло активно. Мы стараемся не подводить команду. Было с моей стороны удаление. Я рад, что игроки, которые оборонялись, выдержали натиск. Благодарен им за это.

— 3:2 повели. Что самое важное в ближайших матчах?

— Сейчас мы отдохнем. Завтра вылетаем в Нижний Новгород. будем разбирать игру. Нам нужна только победа. Не хотим опять возвращаться, и снова играть. Будем выкладываться на все 100, или даже 200 процентов.