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19:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Я отключился после удара в висок»: форвард «Барыса» прокомментировал судейство и третью победу в плей-офф

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов после пятого матча с нижегородским «Торпедо» в Кубке Гагарина рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz об эпизоде с симуляцией и назвал причины уверенной победы.

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Игра проходила сегодня, 6 марта, в Астане и завершилась со счетом 3:1.

— Разобрали игру. Стараемся играть в то, что умеем. И в то, что нам говорят тренеры. Мы ведь весь сезон так играли. И дальше играем. Сегодня старалась вся команда, — сказал Асетов.

— Был эпизод, где получил удаление за симуляцию. Что случилось?

— Я сделал силовой прием против этого игрока. Когда уезжал, то не ожидал… Он попал мне в висок. Я отключился. Мне было неприятно. Судья решил, что это симуляция. Ничего не поделаешь.

— Было очень много борьбы, стыков. И ты был в гуще борьбы.

— С нас требуют такую игру. Чтобы наше звено играло активно. Мы стараемся не подводить команду. Было с моей стороны удаление. Я рад, что игроки, которые оборонялись, выдержали натиск. Благодарен им за это.

— 3:2 повели. Что самое важное в ближайших матчах?

— Сейчас мы отдохнем. Завтра вылетаем в Нижний Новгород. будем разбирать игру. Нам нужна только победа. Не хотим опять возвращаться, и снова играть. Будем выкладываться на все 100, или даже 200 процентов.

Следующий матч серии пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по времени Астаны. В случае победы в этой игре «Барыс» выйдет в полуфинал «Востока».

Барыс
3:1
2:0, 1:0, 0:1
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9423 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст
1-й период
06:46Мэтт Фраттин(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
11:43Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
14:05Алихан Асетов
14:05Денис Баранцев
14:49Энди Миле
17:15Антон Волченков
2-й период
23:50Кирилл Ураков
24:00Денис Баранцев
25:08Андре Петерссон(Патрис Кормье)
26:27Павел Акользин
29:12Алихан Асетов
29:12Артем Аляев
37:09Илья Назаревич
3-й период
41:25Роберт Саболич(Энди Миле, Илья Назаревич)
49:49Антон Сагадеев
53:27Михаил Орлов
56:01Алихан Асетов
59:47Алихан Асетов
59:47Дамир Жафяров
Статистика
12Штрафное время18
6Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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