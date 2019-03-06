Тренер «Барыса» Скабелка рассказал о третьей победе над «Торпедо» и назвал недостающего игрока
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя победу команды в пятом матче серии
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя победу команды в пятом матче серии
Напомним, сегодня «Барыс» победил «Торпедо» со счетом 3:1 и повел в серии до четырех побед 3:2.
— Почему в третьем периоде опять начали отдавать инициативу сопернику?
— Наверное,
— На официальном сайте КХЛ говорилось, что на восстановление Петухова потребуется неделя. И как раз прошла неделя. Увидим ли мы его в следующем матче?
— Там не то что неделя… У него разрез такой… Он рвется, конечно. Мы его возьмем в поездку, подумаем, еще два дня до игры. Я могу сказать, что его энергии нам не хватает на самом деле. Егор добавил очень по ходу сезона. Мы посмотрим, если он сможет. Он рвется. Посмотрим.
— Сегодня вы сделали перестановки в звеньях. В целом довольны, как эти звенья сыграли?
— Они забили. Одно звено, второе. Конечно, я доволен.
— Третье звено вас удовлетворяет по игре?
— Сегодня, наверное, не совсем. Скажу честно (в третьем звене действовали Блэкер — Семенов, Старченко — Бойд — Шевченко — прим.Vesti.kz).
— Сегодня четвертая тройка получила право поиграть в большинстве. Заслужили сегодня?
— Мы сегодня поменяли не только тройку, поменяли поменяли и бригады большинства. Но там просто переиграла смену первая пятерка и поэтому из трех мы два собрали звена. Выпускать ту же уставшую… Мы уже третью игру проиграли в большинстве. Не стали рисковать, выпустили двух защитников и тройку.
— Карлссон застолбил место на следующую игру?
— Ну, мы посмотрим. Завтра подумаем и решим.
Следующий матч серии пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по времени Астаны. В случае победы в этой игре «Барыс» выйдет в полуфинал «Востока».
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон
|Барри Браст
|06:46
|Мэтт Фраттин(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|11:43
|Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
|14:05
|Алихан Асетов
|14:05
|Денис Баранцев
|14:49
|Энди Миле
|17:15
|Антон Волченков
|23:50
|Кирилл Ураков
|24:00
|Денис Баранцев
|25:08
|Андре Петерссон(Патрис Кормье)
|26:27
|Павел Акользин
|29:12
|Алихан Асетов
|29:12
|Артем Аляев
|37:09
|Илья Назаревич
|41:25
|Роберт Саболич(Энди Миле, Илья Назаревич)
|49:49
|Антон Сагадеев
|53:27
|Михаил Орлов
|56:01
|Алихан Асетов
|59:47
|Алихан Асетов
|59:47
|Дамир Жафяров
|12
|Штрафное время
|18
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Омск)