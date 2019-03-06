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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» Скабелка рассказал о третьей победе над «Торпедо» и назвал недостающего игрока

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя победу команды в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Торпедо», назвал причину, по которой его подопечные в последние матчи сбавляют в игре после того, как поведут в счете, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: hcbarys.kz

Напомним, сегодня «Барыс» победил «Торпедо» со счетом 3:1 и повел в серии до четырех побед 3:2.

— Почему в третьем периоде опять начали отдавать инициативу сопернику?

— Наверное, где-то наступает неуверенность. Ребята хотят сохранить счет. Хотя, абсолютно другие установки в перерывах. И отсюда, наверное, вот эта нервозность наступает. Естественно, мы работаем. Через вот эти вещи будем учиться, становиться лучше как команда, — сказал Скабелка.

— На официальном сайте КХЛ говорилось, что на восстановление Петухова потребуется неделя. И как раз прошла неделя. Увидим ли мы его в следующем матче?

— Там не то что неделя… У него разрез такой… Он рвется, конечно. Мы его возьмем в поездку, подумаем, еще два дня до игры. Я могу сказать, что его энергии нам не хватает на самом деле. Егор добавил очень по ходу сезона. Мы посмотрим, если он сможет. Он рвется. Посмотрим.

— Сегодня вы сделали перестановки в звеньях. В целом довольны, как эти звенья сыграли?

— Они забили. Одно звено, второе. Конечно, я доволен.

— Третье звено вас удовлетворяет по игре?

— Сегодня, наверное, не совсем. Скажу честно (в третьем звене действовали Блэкер — Семенов, Старченко — Бойд — Шевченко — прим.Vesti.kz).

— Сегодня четвертая тройка получила право поиграть в большинстве. Заслужили сегодня?

— Мы сегодня поменяли не только тройку, поменяли поменяли и бригады большинства. Но там просто переиграла смену первая пятерка и поэтому из трех мы два собрали звена. Выпускать ту же уставшую… Мы уже третью игру проиграли в большинстве. Не стали рисковать, выпустили двух защитников и тройку.

— Карлссон застолбил место на следующую игру?

— Ну, мы посмотрим. Завтра подумаем и решим.

Следующий матч серии пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по времени Астаны. В случае победы в этой игре «Барыс» выйдет в полуфинал «Востока».

Барыс
3:1
2:0, 1:0, 0:1
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9423 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст
1-й период
06:46Мэтт Фраттин(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
11:43Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
14:05Алихан Асетов
14:05Денис Баранцев
14:49Энди Миле
17:15Антон Волченков
2-й период
23:50Кирилл Ураков
24:00Денис Баранцев
25:08Андре Петерссон(Патрис Кормье)
26:27Павел Акользин
29:12Алихан Асетов
29:12Артем Аляев
37:09Илья Назаревич
3-й период
41:25Роберт Саболич(Энди Миле, Илья Назаревич)
49:49Антон Сагадеев
53:27Михаил Орлов
56:01Алихан Асетов
59:47Алихан Асетов
59:47Дамир Жафяров
Статистика
12Штрафное время18
6Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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