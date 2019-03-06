Тренер «Барыса» Скабелка рассказал о третьей победе над «Торпедо» и назвал недостающего игрока

Источник: hcbarys.kz

Напомним, сегодня «Барыс» победил «Торпедо» со счетом 3:1 и повел в серии до четырех побед 3:2.

— Почему в третьем периоде опять начали отдавать инициативу сопернику?

— Наверное, где-то наступает неуверенность. Ребята хотят сохранить счет. Хотя, абсолютно другие установки в перерывах. И отсюда, наверное, вот эта нервозность наступает. Естественно, мы работаем. Через вот эти вещи будем учиться, становиться лучше как команда, — сказал Скабелка.

— На официальном сайте КХЛ говорилось, что на восстановление Петухова потребуется неделя. И как раз прошла неделя. Увидим ли мы его в следующем матче?

— Там не то что неделя… У него разрез такой… Он рвется, конечно. Мы его возьмем в поездку, подумаем, еще два дня до игры. Я могу сказать, что его энергии нам не хватает на самом деле. Егор добавил очень по ходу сезона. Мы посмотрим, если он сможет. Он рвется. Посмотрим.

— Сегодня вы сделали перестановки в звеньях. В целом довольны, как эти звенья сыграли?

— Они забили. Одно звено, второе. Конечно, я доволен.

— Третье звено вас удовлетворяет по игре?

— Сегодня, наверное, не совсем. Скажу честно (в третьем звене действовали Блэкер — Семенов, Старченко — Бойд — Шевченко — прим.Vesti.kz).

— Сегодня четвертая тройка получила право поиграть в большинстве. Заслужили сегодня?

— Мы сегодня поменяли не только тройку, поменяли поменяли и бригады большинства. Но там просто переиграла смену первая пятерка и поэтому из трех мы два собрали звена. Выпускать ту же уставшую… Мы уже третью игру проиграли в большинстве. Не стали рисковать, выпустили двух защитников и тройку.

— Карлссон застолбил место на следующую игру?

— Ну, мы посмотрим. Завтра подумаем и решим.