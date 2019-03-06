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20:57 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Пулккинен — о словах Лукашенко: Без комментариев. Просто не знаю, что сказать

Форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен поделился мнением о серии матчей против сборной клубов экстралиги.

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— Ничего подобного в карьере раньше не было. Странное впечатление. Я особо не мог играть, сложно было даже кататься. Но от нас, хоккеистов, ничего не зависело. Руководители команды захотели провести эти матчи — и мы вышли на лед.

— И как ты это воспринял?

— Это не КХЛ… Но мое мнение ничего не решало. Не имело значения, что вообще говорят игроки. Я и близко не был готов на сто процентов, но в клубе хотели, чтобы помог команде. В итоге все равно провел на льду мало времени.

— Президент Лукашенко признался, что прошедшая серия — его инициатива…

— Серьезно? Честно говоря, мне об этом ничего неизвестно. Может, сказались трудности перевода, но подоплека матчей оставалась непонятной. Нам просто сказали, что играем до двух побед.

— Глава государства объяснил: «Кто выиграет, тот и будет в КХЛ». Как понимаешь его слова?

— Без комментариев. Просто не знаю, что сказать. В любом случае победило «Динамо», — сказал Пулккинен в интервью «Прессболу».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он сам инициировал суперсерию, победитель которой будет играть в КХЛ.

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