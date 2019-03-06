Пулккинен — о словах Лукашенко: Без комментариев. Просто не знаю, что сказать
Форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен поделился мнением о серии матчей против сборной клубов экстралиги.
Форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен поделился мнением о серии матчей против сборной клубов экстралиги.
— Ничего подобного в карьере раньше не было. Странное впечатление. Я особо не мог играть, сложно было даже кататься. Но от нас, хоккеистов, ничего не зависело. Руководители команды захотели провести эти матчи — и мы вышли на лед.
— И как ты это воспринял?
— Это не КХЛ… Но мое мнение ничего не решало. Не имело значения, что вообще говорят игроки. Я и близко не был готов на сто процентов, но в клубе хотели, чтобы помог команде. В итоге все равно провел на льду мало времени.
— Президент Лукашенко признался, что прошедшая серия — его инициатива…
— Серьезно? Честно говоря, мне об этом ничего неизвестно. Может, сказались трудности перевода, но подоплека матчей оставалась непонятной. Нам просто сказали, что играем до двух побед.
— Глава государства объяснил: «Кто выиграет, тот и будет в КХЛ». Как понимаешь его слова?
— Без комментариев. Просто не знаю, что сказать. В любом случае победило «Динамо», — сказал Пулккинен в интервью «Прессболу».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он сам инициировал суперсерию, победитель которой будет играть в КХЛ.