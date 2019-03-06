Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА2
Спартак1
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
7.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
7.03
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс3
Торпедо НН1
Все события
Фоторепортажи
14Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
14Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ
22:25 (мск), источник: ТАСС

СКА вышел вперед в счете в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА дома обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе СКА шайбы забросили Максим Карпов (49-я минута) и Давид Рундблад (55). У «Спартака» отличился Антон Злобин (25).

В матче не принял участия голкипер СКА Игорь Шестеркин. В третьей игре серии он был удален до конца встречи за фол на нападающем «Спартака» Каспарсе Даугавиньше, форвард получил тяжелую травму. В пятой игре серии дисквалификация закончилась, но место в воротах занял швед Магнус Хелльберг. Также матч стал 400-м в КХЛ для защитника «Спартака» Максима Гончарова.

Смотрите также: «Спартак» проводил зиму, СКА продлил серию

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу СКА. Петербуржцам удалось выйти вперед в серии, проиграв первые два матча на своей площадке. Ранее в рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды. Оба раза серии прошли в первом раунде — в сезоне-2008/09 «Спартак» выиграл со счетом 3−0, в сезоне-2010/11 — проиграл со счетом 0−4.

СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил восемь раз. СКА является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17). «Спартак» играет в плей-офф КХЛ в пятый раз. Преодолеть стадию первого раунда красно-белые смогли дважды (2008/09, 2009/10).

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 8.03.2019, 17:00

Спартак-:СКА-

Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.

СКА
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12091 зритель
Главные тренеры
Илья ВоробьевИгорь Уланов
Вратари
Магнус ХелльбергЮлиус Гудачек
1-й период
02:46Илья Каблуков
05:08Командный штраф
16:45Максим Карпов
16:45Александр Хохлачев
2-й период
21:45Михаил Мальцев
24:04Антон Злобин(Юлиус Гудачек, Артем Федоров)
30:50Артем Зуб
35:08Динар Хафизуллин
35:08Михаил Григорьев
36:54Максим Гончаров
39:52Робин Ганзл
3-й период
44:16Андрей Кузьменко
48:11Робин Ганзл
48:32Максим Карпов(Павел Дацюк, Никита Гусев)
49:43Александр Осипов
52:10Максим Гончаров
54:06Давид Рундблад(Наиль Якупов, Сергей Плотников)
55:05Антон Белов
Статистика
14Штрафное время16
6Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
«Локомотив» обыграл «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России
Евгений Устюгов рассказал о «пакостях» иностранного биатлониста
Четыре российских стадиона претендуют на звание лучшего в мире
«Арсенал» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России
Кто из игроков «Реала» должен покинуть клуб в трансферное окно
Геркус назвал причину ухода из совета директоров «Локомотива»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь