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08:50 (мск), источник: ТАСС

СКА третий раз подряд обыграл «Спартак» в матче плей-офф КХЛ и вышел вперед в серии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» уступил в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургскому СКА со счетом 1:2, проиграв третью встречу подряд и позволив сопернику выйти вперед в серии. Игра, которую посетили чуть более 12 тысяч зрителей, прошла на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Основное внимание пятого матча было приковано к арбитрам. Скандальный случай, произошедший между вратарем «Спартака» Юлиусом Гудачеком и судьей Николаем Акузовским, заставил приехать на игру главного арбитра лиги Алексея Анисимова. Несмотря на все разговоры в фанатских кругах обеих команд в социальных сетях, работа обладателя «Золотого свистка — 2018» Константина Оленина и его коллеги Александра Кулакова вопросов не вызывала. Судьи старались молниеносно пресекать не только нарушения, но и попытки спровоцировать драку.

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Тренерский штаб СКА не стал менять звенья по сравнению с предыдущим матчем. Место в воротах вновь занял Магнус Хелльберг, хотя дисквалификация Игоря Шестеркина завершилась. Все остальные хоккеисты и сочетания также остались без изменений. В списке травмированных армейцев значились Евгений Кетов и Артем Земченок.

Не стал проводить замены и московский «Спартак». В лазарете клуба продолжают находиться Анатолий Никонцев, Андрей Кутейкин, Бен Максвелл, Алексей Гришин и Каспарс Даугавиньш.

Первый период встречи закончился нулевой ничьей, а на пятой минуте второго отрезка счет открыл нападающий «Спартака» Антон Злобин. Защита хозяев ошиблась во время смены, вдвойне мотивированный Гудачек отдал передачу на Артема Федорова, который уже отпасовал на Злобина. Несмотря на массированные атаки хозяев, москвичам удалось выстоять и уйти на второй перерыв, лидируя в счете.

Ближе к середине третьего периода удаление получил нападающий «Спартака» Робин Ганзл. Армейцам потребовалась меньше 30 секунд на реализацию большинства — с передач Никиты Гусева и Павла Дацюка счет в матче сравнял Максим Карпов, забросивший свою первую шайбу в рамках плей-офф КХЛ.

Через четыре минуты за удар коленом был удален защитник красно-белых Максим Гончаров, а за считанные секунды до его выхода на площадку отличился форвард СКА Давид Рундблад. Швед стал второй матч подряд стал автором победной шайбы и вывел свою команду вперед в серии — 3−2.

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«Спартак» рассчитывает на помощь домашней арены

Тренер «Спартака» Игорь Уланов отметил, что в пятом матче серии сопернику помог фактор домашней арены. «СКА сегодня свои стены помогли. Будем надеяться в Москве на поддержку домашней арены», — сказал Уланов.

Гудачек, общаясь с журналистами в микст-зоне, признался, что момент возникший с судьей Акузовским в предыдущем матче не стал краеугольным камнем, мотивирующим перед игрой со СКА в Санкт-Петербурге. Словацкий голкипер подчеркнул, что не будет выносить фразу арбитра, а главной причиной поражения в пятом матче серии назвал неоправданные удаления. «Бывают оправданные удаления, но такие, как сегодня были в третьем периоде, не нужны», — отметил он.

Наставник СКА Илья Воробьев поблагодарил болельщиков за созданную на арене атмосферу. Отвечая на вопрос о результативности, главный тренер петербуржцев отказался от фактора везения. «Все получилось только через работу, через работу и через работу», — сказал Воробьев.

Защитник петербуржцев Патрик Херсли залогом успеха своей команды назвал качественный разбор ошибок предыдущих матчей.

Также он отметил, что СКА необходимо подготовиться к мощной атаке соперника с первых минут следующей встречи. «Есть большая разница между тем, как “Спартак” играл в регулярном чемпионате и как играет сейчас, однако мы должны быть к этому готовы. У соперника хорошая и качественная подборка игроков атакующего плана, в следующей игре они захотят сравнять счет в серии и с первых минут пойдут в атаку, поэтому нам нужно быть максимально подготовленными к этому», — заключил Херсли.

Шестой матч серии до четырех побед между «Спартаком» и СКА состоится 8 марта в Москве. Начало — 17:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
СКА
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12091 зритель
Главные тренеры
Илья ВоробьевИгорь Уланов
Вратари
Магнус ХелльбергЮлиус Гудачек
1-й период
02:46Илья Каблуков
05:08Командный штраф
16:45Максим Карпов
16:45Александр Хохлачев
2-й период
21:45Михаил Мальцев
24:04Антон Злобин(Юлиус Гудачек, Артем Федоров)
30:50Артем Зуб
35:08Динар Хафизуллин
35:08Михаил Григорьев
36:54Максим Гончаров
39:52Робин Ганзл
3-й период
44:16Андрей Кузьменко
48:11Робин Ганзл
48:32Максим Карпов(Павел Дацюк, Никита Гусев)
49:43Александр Осипов
52:10Максим Гончаров
54:06Давид Рундблад(Наиль Якупов, Сергей Плотников)
55:05Антон Белов
Статистика
14Штрафное время16
6Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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