СКА третий раз подряд обыграл «Спартак» в матче плей-офф КХЛ и вышел вперед в серии

Основное внимание пятого матча было приковано к арбитрам. Скандальный случай, произошедший между вратарем «Спартака» Юлиусом Гудачеком и судьей Николаем Акузовским, заставил приехать на игру главного арбитра лиги Алексея Анисимова. Несмотря на все разговоры в фанатских кругах обеих команд в социальных сетях, работа обладателя «Золотого свистка — 2018» Константина Оленина и его коллеги Александра Кулакова вопросов не вызывала. Судьи старались молниеносно пресекать не только нарушения, но и попытки спровоцировать драку.
Тренерский штаб СКА не стал менять звенья по сравнению с предыдущим матчем. Место в воротах вновь занял Магнус Хелльберг, хотя дисквалификация Игоря Шестеркина завершилась. Все остальные хоккеисты и сочетания также остались без изменений. В списке травмированных армейцев значились Евгений Кетов и Артем Земченок.
Не стал проводить замены и московский «Спартак». В лазарете клуба продолжают находиться Анатолий Никонцев, Андрей Кутейкин, Бен Максвелл, Алексей Гришин и Каспарс Даугавиньш.
Первый период встречи закончился нулевой ничьей, а на пятой минуте второго отрезка счет открыл нападающий «Спартака» Антон Злобин. Защита хозяев ошиблась во время смены, вдвойне мотивированный Гудачек отдал передачу на Артема Федорова, который уже отпасовал на Злобина. Несмотря на массированные атаки хозяев, москвичам удалось выстоять и уйти на второй перерыв, лидируя в счете.
Через четыре минуты за удар коленом был удален защитник
Тренер «Спартака» Игорь Уланов отметил, что в пятом матче серии сопернику помог фактор домашней арены. «СКА сегодня свои стены помогли. Будем надеяться в Москве на поддержку домашней арены», — сказал Уланов.
Гудачек, общаясь с журналистами в
Наставник СКА Илья Воробьев поблагодарил болельщиков за созданную на арене атмосферу. Отвечая на вопрос о результативности, главный тренер петербуржцев отказался от фактора везения. «Все получилось только через работу, через работу и через работу», — сказал Воробьев.
Также он отметил, что СКА необходимо подготовиться к мощной атаке соперника с первых минут следующей встречи. «Есть большая разница между тем, как “Спартак” играл в регулярном чемпионате и как играет сейчас, однако мы должны быть к этому готовы. У соперника хорошая и качественная подборка игроков атакующего плана, в следующей игре они захотят сравнять счет в серии и с первых минут пойдут в атаку, поэтому нам нужно быть максимально подготовленными к этому», — заключил Херсли.
Шестой матч серии до четырех побед между «Спартаком» и СКА состоится 8 марта в Москве. Начало — 17:00 мск.
|Илья Воробьев
|Игорь Уланов
|Магнус Хелльберг
|Юлиус Гудачек
|02:46
|Илья Каблуков
|05:08
|Командный штраф
|16:45
|Максим Карпов
|16:45
|Александр Хохлачев
|21:45
|Михаил Мальцев
|24:04
|Антон Злобин(Юлиус Гудачек, Артем Федоров)
|30:50
|Артем Зуб
|35:08
|Динар Хафизуллин
|35:08
|Михаил Григорьев
|36:54
|Максим Гончаров
|39:52
|Робин Ганзл
|44:16
|Андрей Кузьменко
|48:11
|Робин Ганзл
|48:32
|Максим Карпов(Павел Дацюк, Никита Гусев)
|49:43
|Александр Осипов
|52:10
|Максим Гончаров
|54:06
|Давид Рундблад(Наиль Якупов, Сергей Плотников)
|55:05
|Антон Белов
|14
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)