Девять очков в пяти играх Кубка Гагарина, или как игрок «Барыса» вышел в лидеры КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В пяти матчах серии плей-офф КХЛ против нижегородского «Торпедо» капитан «Барыса» забил три гола и отдал шесть голевых передач. На первом месте Боченски и среди распасовщиков.

Два гола Боченски помогли ему войти в пятерку лидеров по победным шайбам — форвард делит позицию вместе с еще четырьмя игроками.

В ТОП-5 бомбардиров Лиги поднялся еще один игрок «Барыса» — Мэтт Фрэттин. Вместе с Тему Хартикайненом из «Салавата Юлаева» и Дэном Секстоном из «Автомобилиста» он делит с третье по пятое место (у всех по семь очков).

Пять голевых бросков Фрэттина сделали его лидером снайперской гонки в триумвирате с Сергеем Шумаковым из «Авангарда» и Михаилом Григоренко из ЦСКА.

Защитник «Барыса» Даррен Диц вышел на первом месте по игровому времени, превзойдя Филипа Ларсена из «Салавата Юлаева». 25-летний хоккеист проводит на льду в среднем по 29 минут и девять секунд.