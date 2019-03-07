Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс2
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Сент-Луис Блюз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
8.03
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
8.03
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
8.03
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.03
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
8.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия Флайерз3
Вашингтон Кэпиталз5
Все события
Фоторепортажи
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
23«Аякс», выигрывавший Лигу чемпионов. Где они сейчас?
14:12 (мск), источник: Vesti.kz

Девять очков в пяти играх Кубка Гагарина, или как игрок «Барыса» вышел в лидеры КХЛ

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски единолично возглавил список бомбардиров Кубка Гагарина. Подробнее о результатах 36-летнего игрока и других исполнителей из Астаны — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пяти матчах серии плей-офф КХЛ против нижегородского «Торпедо» капитан «Барыса» забил три гола и отдал шесть голевых передач. На первом месте Боченски и среди распасовщиков.

Читайте также
«Барыс» попал в мясорубку. Скабелка так готовится к «Авангарду»

Два гола Боченски помогли ему войти в пятерку лидеров по победным шайбам — форвард делит позицию вместе с еще четырьмя игроками.

В ТОП-5 бомбардиров Лиги поднялся еще один игрок «Барыса» — Мэтт Фрэттин. Вместе с Тему Хартикайненом из «Салавата Юлаева» и Дэном Секстоном из «Автомобилиста» он делит с третье по пятое место (у всех по семь очков).

Пять голевых бросков Фрэттина сделали его лидером снайперской гонки в триумвирате с Сергеем Шумаковым из «Авангарда» и Михаилом Григоренко из ЦСКА.

Защитник «Барыса» Даррен Диц вышел на первом месте по игровому времени, превзойдя Филипа Ларсена из «Салавата Юлаева». 25-летний хоккеист проводит на льду в среднем по 29 минут и девять секунд.

Напомним, казахстанский «Барыс» выиграл у нижегородского «Торпедо» пятую игру серии плей-офф КХЛ и вышел вперед в противостоянии. Шестой матч пройдет в Нижнем Новгороде завтра, 8 марта. Если потребуется, то седьмая игра состоится в Астане — 10 числа.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Реал" позвал Зидана обратно
Наказать Испанию: «Зенит» и «Краснодар» сразятся за Европу
Овечкин и Орлов набрали по два очка в победной игре «Вашингтона»
Источник: В «Реале» уверены в возвращении Моуринью в клуб
СМИ: Неймару грозит дисквалификация за критику судейства
Российские хоккеисты забили восемь шайб Венгрии на Универсиаде
«Зенит» поприветствовал «Вильярреал» при помощи прогноза погоды
Врач о горнолыжнице, получившей травму на Универсиаде: Угроз нет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь