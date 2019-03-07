Кертис Волк раскрыл план «Барыса» на шестой матч против «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

— Думаю, сегодня мы показали хорошую игру, мы вновь хорошо начали, как и выездных матчах, но на этот раз смогли удержать наше преимущество. Сделали кое-какие изменения при игре в большинстве, его удалось сегодня реализовать, что очень помогло и придало сил. В третьем периоде «Торпедо» значительно прибавило, они увеличили давление, устроили настоящий штурм. Но нам удалось сдержать натиск, отдельно, конечно, стоит поблагодарить Карли (Хенрика Карлссона).

— Присутствовало ли волнение или давление, после двух обидных поражений в Нижнем Новгороде?

— Нет, так случается в плей-офф, здесь собраны сильнейшие команды, и не важно, на каком месте они завершили регулярный чемпионат. «Торпедо» очень хорошая команда, их здорово поддерживали местные болельщики в Нижнем Новгороде. Поэтому в шестом матче будет очень трудно, но сделаем все возможное, чтобы не растягивать серию до седьмого матча.

— Какой план на шестой матч у «Барыса»?

— «Торпедо» — мастеровитая команда и хорошо использует свои моменты, поэтому нужно быть предельно внимательными и свести удаления к минимуму.