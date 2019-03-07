Кертис Волк раскрыл план «Барыса» на шестой матч против «Торпедо»
Нападающий столичного хоккейного клуба «Барыс» Кертис Волк в интервью khl.ru подвел итоги пятого матча серии
Нападающий столичного хоккейного клуба «Барыс» Кертис Волк в интервью khl.ru подвел итоги пятого матча серии
— Думаю, сегодня мы показали хорошую игру, мы вновь хорошо начали, как и выездных матчах, но на этот раз смогли удержать наше преимущество. Сделали
— Присутствовало ли волнение или давление, после двух обидных поражений в Нижнем Новгороде?
— Нет, так случается в
— Какой план на шестой матч у «Барыса»?
— «Торпедо» — мастеровитая команда и хорошо использует свои моменты, поэтому нужно быть предельно внимательными и свести удаления к минимуму.
Напомним, матчевая серия первого круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Торпедо» продолжится в Нижнем Новгороде завтра, 8 марта. Вчера, 6 марта, на домашней арене столичный клуб одержал победу — 3:1. После пяти игр впереди казахстанская команда (3:2).
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон
|Барри Браст
|06:46
|Мэтт Фраттин(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|11:43
|Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
|14:05
|Алихан Асетов
|14:05
|Денис Баранцев
|14:49
|Энди Миле
|17:15
|Антон Волченков
|23:50
|Кирилл Ураков
|24:00
|Денис Баранцев
|25:08
|Андре Петерссон(Патрис Кормье)
|26:27
|Павел Акользин
|29:12
|Алихан Асетов
|29:12
|Артем Аляев
|37:09
|Илья Назаревич
|41:25
|Роберт Саболич(Энди Миле, Илья Назаревич)
|49:49
|Антон Сагадеев
|53:27
|Михаил Орлов
|56:01
|Алихан Асетов
|59:47
|Алихан Асетов
|59:47
|Дамир Жафяров
|12
|Штрафное время
|18
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Омск)