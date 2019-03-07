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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

Кертис Волк раскрыл план «Барыса» на шестой матч против «Торпедо»

Нападающий столичного хоккейного клуба «Барыс» Кертис Волк в интервью khl.ru подвел итоги пятого матча серии плей-офф КХЛ против «Торпедо», а также назвал план на шестую игру.

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Источник: РИА "Новости"

— Думаю, сегодня мы показали хорошую игру, мы вновь хорошо начали, как и выездных матчах, но на этот раз смогли удержать наше преимущество. Сделали кое-какие изменения при игре в большинстве, его удалось сегодня реализовать, что очень помогло и придало сил. В третьем периоде «Торпедо» значительно прибавило, они увеличили давление, устроили настоящий штурм. Но нам удалось сдержать натиск, отдельно, конечно, стоит поблагодарить Карли (Хенрика Карлссона).

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— Присутствовало ли волнение или давление, после двух обидных поражений в Нижнем Новгороде?

— Нет, так случается в плей-офф, здесь собраны сильнейшие команды, и не важно, на каком месте они завершили регулярный чемпионат. «Торпедо» очень хорошая команда, их здорово поддерживали местные болельщики в Нижнем Новгороде. Поэтому в шестом матче будет очень трудно, но сделаем все возможное, чтобы не растягивать серию до седьмого матча.

— Какой план на шестой матч у «Барыса»?

— «Торпедо» — мастеровитая команда и хорошо использует свои моменты, поэтому нужно быть предельно внимательными и свести удаления к минимуму.

Напомним, матчевая серия первого круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Торпедо» продолжится в Нижнем Новгороде завтра, 8 марта. Вчера, 6 марта, на домашней арене столичный клуб одержал победу — 3:1. После пяти игр впереди казахстанская команда (3:2).

Барыс
3:1
2:0, 1:0, 0:1
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9423 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст
1-й период
06:46Мэтт Фраттин(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
11:43Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
14:05Алихан Асетов
14:05Денис Баранцев
14:49Энди Миле
17:15Антон Волченков
2-й период
23:50Кирилл Ураков
24:00Денис Баранцев
25:08Андре Петерссон(Патрис Кормье)
26:27Павел Акользин
29:12Алихан Асетов
29:12Артем Аляев
37:09Илья Назаревич
3-й период
41:25Роберт Саболич(Энди Миле, Илья Назаревич)
49:49Антон Сагадеев
53:27Михаил Орлов
56:01Алихан Асетов
59:47Алихан Асетов
59:47Дамир Жафяров
Статистика
12Штрафное время18
6Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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