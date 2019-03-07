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16:18 (мск), источник: ТАСС

ХК «Спартак» оштрафован на 1,3 млн рублей за поведение болельщиков в матчах со СКА

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» оштрафован за поведение болельщиков на 1,3 миллиона рублей по итогам третьего и четвертого матчей серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

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Третий матч серии состоялся 2 марта и завершился победой СКА со счетом 5:2. Четвертая встреча прошла 4 марта и также закончилась победой армейцев со счетом 3:2 в овертайме. Обе игры проходили в Москве на «ЦСКА-Арене».

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«Во время проведения матчей плей-офф между московским “Спартаком” и санкт-петербургским СКА, состоявшихся 2 и 4 марта года в Москве, были зафиксированы нарушения технического регламента: болельщики хозяев, находившиеся на фанатском секторе, неоднократно допускали скандирования оскорбительного характера в адрес команды соперника, судей, а также на лед были брошены посторонние предметы. На “Спартак” наложены штрафы в соответствии с пп. 61.6 п. 61 ст. 32, пп. 61.1 п. 61 ст. 32, п. 44 ст. 32 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

По дисциплинарному регламенту КХЛ за подобные нарушения взимаются штрафы в 1 млн, 200 тысяч и 100 тысяч рублей.

После пяти матчей между «Спартаком» и СКА счет в серии до четырех побед 3−2 в пользу петербургской команды. Шестая встреча состоится 8 марта в Москве.

СКА
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12091 зритель
Главные тренеры
Илья ВоробьевИгорь Уланов
Вратари
Магнус ХелльбергЮлиус Гудачек
1-й период
02:46Илья Каблуков
05:08Командный штраф
16:45Максим Карпов
16:45Александр Хохлачев
2-й период
21:45Михаил Мальцев
24:04Антон Злобин(Юлиус Гудачек, Артем Федоров)
30:50Артем Зуб
35:08Динар Хафизуллин
35:08Михаил Григорьев
36:54Максим Гончаров
39:52Робин Ганзл
3-й период
44:16Андрей Кузьменко
48:11Робин Ганзл
48:32Максим Карпов(Павел Дацюк, Никита Гусев)
49:43Александр Осипов
52:10Максим Гончаров
54:06Давид Рундблад(Наиль Якупов, Сергей Плотников)
55:05Антон Белов
Статистика
14Штрафное время16
6Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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