Кошечкин вернулся в стартовый состав «Металлурга» на 6-й матч с «Салаватом»

«Металлург» в четверг в Уфе проведет шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата». Уфимцы ведут 3−2 в серии до четырех побед.

Кошечкин пропустил три шайбы с трех бросков за четыре минуты в третьей игре серии, после чего был заменен на Артема Загидулина, который полностью отыграл четвертый и пятый матчи серии.