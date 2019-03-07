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17:05 (мск), источник: Р-Спорт

Кошечкин вернулся в стартовый состав «Металлурга» на 6-й матч с «Салаватом»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин, пропустивший предыдущие две игры серии плей-офф КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», вернулся в состав команды на шестой матч, сообщается на официальном сайте лиги.

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«Металлург» в четверг в Уфе проведет шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата». Уфимцы ведут 3−2 в серии до четырех побед.

Кошечкин пропустил три шайбы с трех бросков за четыре минуты в третьей игре серии, после чего был заменен на Артема Загидулина, который полностью отыграл четвертый и пятый матчи серии.

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