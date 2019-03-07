Кошечкин вернулся в стартовый состав «Металлурга» на 6-й матч с «Салаватом»
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин, пропустивший предыдущие две игры серии
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин, пропустивший предыдущие две игры серии
«Металлург» в четверг в Уфе проведет шестой матч серии первого раунда
Кошечкин пропустил три шайбы с трех бросков за четыре минуты в третьей игре серии, после чего был заменен на Артема Загидулина, который полностью отыграл четвертый и пятый матчи серии.