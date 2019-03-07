«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен (15-я и 60-я минуты) и Йоонас Кемппайнен (72). У проигравших отличились Михал Булирж (37) и Ник Шор (40). В составе «Салавата Юлаева» 400-й матч провел шведский нападающий Линус Умарк (342 — регулярный чемпионат, 58 — плей-офф).

Команды в шестой раз встретились в плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), три победы стало на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013, 2019). В прошедшем регулярном чемпионате «Металлург» и «Салават Юлаев» провели два матча, в которых по разу одержали победу.