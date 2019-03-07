«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:2 в овертайме шестого матча первого раунда
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:2 в овертайме шестого матча первого раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен (15-я и 60-я минуты) и Йоонас Кемппайнен (72). У проигравших отличились Михал Булирж (37) и Ник Шор (40). В составе «Салавата Юлаева» 400-й матч провел шведский нападающий Линус Умарк (342 — регулярный чемпионат, 58 — плей-офф).
Команды в шестой раз встретились в
«Салават Юлаев» вышел в ¼ финала КХЛ в седьмой раз в истории турнира. Уфимцы являются обладателями Кубка Гагарина в сезоне-2010/11.
|Николай Цулыгин
|Йозеф Яндач
|Юха Метсола(Юха Метсола)
|Василий Кошечкин
|09:39
|Филип Ларсен
|09:39
|Евгений Тимкин
|14:20
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен)
|21:46
|Алексей Береглазов
|34:27
|Максим Рыбин
|36:25
|Михал Булирж(Ник Шор, Сергей Мозякин)
|36:25
|Командный штраф
|37:28
|Виктор Антипин
|39:58
|Ник Шор(Роман Любимов, Григорий Дронов)
|42:06
|Максим Матушкин
|51:40
|Йоонас Кемппайнен
|59:14
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Александр Бурмистров)
|66:54
|Александр Кадейкин
|67:05
|Виктор Антипин
|71:54
|Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен, Артем Сергеев)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)