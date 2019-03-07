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20:37 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:2 в овертайме шестого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе и завершилась в первом овертайме.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен (15-я и 60-я минуты) и Йоонас Кемппайнен (72). У проигравших отличились Михал Булирж (37) и Ник Шор (40). В составе «Салавата Юлаева» 400-й матч провел шведский нападающий Линус Умарк (342 — регулярный чемпионат, 58 — плей-офф).

Команды в шестой раз встретились в плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), три победы стало на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013, 2019). В прошедшем регулярном чемпионате «Металлург» и «Салават Юлаев» провели два матча, в которых по разу одержали победу.

«Салават Юлаев» вышел в ¼ финала КХЛ в седьмой раз в истории турнира. Уфимцы являются обладателями Кубка Гагарина в сезоне-2010/11.

Салават Юлаев
3:2ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций7.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинЙозеф Яндач
Вратари
Юха Метсола(Юха Метсола)Василий Кошечкин
1-й период
09:39Филип Ларсен
09:39Евгений Тимкин
14:20Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен)
2-й период
21:46Алексей Береглазов
34:27Максим Рыбин
36:25Михал Булирж(Ник Шор, Сергей Мозякин)
36:25Командный штраф
37:28Виктор Антипин
39:58Ник Шор(Роман Любимов, Григорий Дронов)
3-й период
42:06Максим Матушкин
51:40Йоонас Кемппайнен
59:14Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Александр Бурмистров)
Овертайм
66:54Александр Кадейкин
67:05Виктор Антипин
71:54Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен, Артем Сергеев)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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