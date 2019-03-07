«Локомотив» выиграл серию у «Сочи» и вышел в ¼ финала Кубка Гагарина
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» пробились в ¼ финала Кубка Гагарина, победив в серии первого раунда
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» пробились в ¼ финала Кубка Гагарина, победив в серии первого раунда
Шестая встреча противостояния, прошедшая в четверг в Сочи, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 4:1, 0:0) в пользу гостей.
«Локомотив» одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4−2 и стал вторым участником ¼ финала Кубка Гагарина от Западной конференции после московского ЦСКА.
|Сергей Зубов
|Дмитрий Квартальнов
|Дмитрий Шикин(Константин Барулин)
|Александр Салак
|10:27
|Якуб Накладал
|10:43
|Роберт Росен(Юрки Йокипакка, Сергей Шмелев)
|14:52
|Даниил Мисюль(Артур Каюмов, Брэндон Козун)
|17:27
|Дамир Рахимуллин
|17:27
|Георгий Иванов
|21:51
|Брэндон Козун
|24:08
|Павел Красковский(Степан Санников)
|27:06
|Павел Красковский(Егор Коршков)
|28:06
|Мартин Бакош(Сергей Шмелев, Александр Будкин)
|29:19
|Андрей Алтыбармакян
|30:18
|Даниил Апальков(Брэндон Козун, Якуб Накладал)
|38:35
|Якуб Накладал(Артур Каюмов, Георгий Иванов)
|39:59
|Александр Салак
|46:56
|Владислав Картаев
|48:40
|Командный штраф
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Дмитрий Беляев(Россия, Москва)