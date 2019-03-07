«Локомотив» выиграл серию у «Сочи» и вышел в ¼ финала Кубка Гагарина

Шестая встреча противостояния, прошедшая в четверг в Сочи, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 4:1, 0:0) в пользу гостей.

«Локомотив» одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4−2 и стал вторым участником ¼ финала Кубка Гагарина от Западной конференции после московского ЦСКА.