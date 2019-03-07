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22:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» выиграл серию у «Сочи» и вышел в ¼ финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» пробились в ¼ финала Кубка Гагарина, победив в серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сочи».

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Источник: Р-Спорт

Шестая встреча противостояния, прошедшая в четверг в Сочи, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 4:1, 0:0) в пользу гостей.

«Локомотив» одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4−2 и стал вторым участником ¼ финала Кубка Гагарина от Западной конференции после московского ЦСКА.

Сочи
2:5
1:1, 1:4, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций7.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой"
Главные тренеры
Сергей ЗубовДмитрий Квартальнов
Вратари
Дмитрий Шикин(Константин Барулин)Александр Салак
1-й период
10:27Якуб Накладал
10:43Роберт Росен(Юрки Йокипакка, Сергей Шмелев)
14:52Даниил Мисюль(Артур Каюмов, Брэндон Козун)
17:27Дамир Рахимуллин
17:27Георгий Иванов
2-й период
21:51Брэндон Козун
24:08Павел Красковский(Степан Санников)
27:06Павел Красковский(Егор Коршков)
28:06Мартин Бакош(Сергей Шмелев, Александр Будкин)
29:19Андрей Алтыбармакян
30:18Даниил Апальков(Брэндон Козун, Якуб Накладал)
38:35Якуб Накладал(Артур Каюмов, Георгий Иванов)
39:59Александр Салак
3-й период
46:56Владислав Картаев
48:40Командный штраф
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяДмитрий Беляев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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