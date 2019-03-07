Московское «Динамо» победило «Йокерит» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» вышло в ¼ финала
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» вышло в ¼ финала
Шестая встреча серии, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:2 (5:0, 1:1, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (на 7-й минуте), Владимир Брюквин (9), Владислав Ефремов (11), Егор Зайцев (13), Даниил Тарасов (18) и Дмитрий Кагарлицкий (27), у «Йокерита» отличились Никлас Енсен (40) и Марко Анттила (44).
Чайковски, Зайцев и Ефремов забросили первые в карьере шайбы в
«Динамо» выиграло серию со счетом 4−2, его соперник по второму раунду
|Владимир Крикунов
|Лаури Марьямяки
|Иван Бочаров
|Янис Калныньш(Райан Запольски)
|06:18
|Михал Чайковски(Даниил Тарасов, Вадим Шипачев)
|07:10
|Карл Столлери
|08:48
|Владимир Брюквин(Микс Индрашис, Патрик Закриссон)
|10:12
|Владислав Ефремов(Иван Игумнов, Иван Муранов)
|10:52
|Михал Чайковски
|11:16
|Петер Регин
|12:42
|Егор I Зайцев(Дмитрий Кагарлицкий)
|15:17
|Петер Регин
|15:17
|Джефф Плэтт
|16:15
|Мика Ниеми
|17:23
|Даниил Тарасов(Патрик Закриссон, Вадим Шипачев)
|18:55
|Андрей Миронов
|18:55
|Йессе Йоэнсуу
|24:04
|Оливер Лауридсен
|26:04
|Дмитрий Кагарлицкий(Микс Индрашис)
|26:32
|Андрей Миронов
|26:32
|Виктор Лев
|27:45
|Алексей Пепеляев
|29:28
|Егор I Зайцев
|33:23
|Брайан О`Нилл
|36:53
|Виктор Лев
|39:03
|Никлас Йенсен(Йеспер I Йенсен)
|40:50
|Артем I Волков
|41:19
|Джефф Плэтт
|43:49
|Марко Анттила(Томми Кивисте)
|52:52
|Андрей Миронов
|52:52
|Оливер Лауридсен
|58:44
|Хенри Иконен
|18
|Штрафное время
|42
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)