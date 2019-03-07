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22:34 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» победило «Йокерит» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» вышло в ¼ финала плей-офф КХЛ, обыграв в серии 1/8 финала финский «Йокерит».

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Источник: Р-Спорт

Шестая встреча серии, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:2 (5:0, 1:1, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (на 7-й минуте), Владимир Брюквин (9), Владислав Ефремов (11), Егор Зайцев (13), Даниил Тарасов (18) и Дмитрий Кагарлицкий (27), у «Йокерита» отличились Никлас Енсен (40) и Марко Анттила (44).

Чайковски, Зайцев и Ефремов забросили первые в карьере шайбы в плей-офф КХЛ.

«Динамо» выиграло серию со счетом 4−2, его соперник по второму раунду плей-офф определится позднее (им станет московский ЦСКА или ярославский «Локомотив»), серию до четырех побед «бело-голубые» начнут 13 марта в гостях.

ХК Динамо
6:2
5:0, 1:1, 0:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций7.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновЛаури Марьямяки
Вратари
Иван БочаровЯнис Калныньш(Райан Запольски)
1-й период
06:18Михал Чайковски(Даниил Тарасов, Вадим Шипачев)
07:10Карл Столлери
08:48Владимир Брюквин(Микс Индрашис, Патрик Закриссон)
10:12Владислав Ефремов(Иван Игумнов, Иван Муранов)
10:52Михал Чайковски
11:16Петер Регин
12:42Егор I Зайцев(Дмитрий Кагарлицкий)
15:17Петер Регин
15:17Джефф Плэтт
16:15Мика Ниеми
17:23Даниил Тарасов(Патрик Закриссон, Вадим Шипачев)
18:55Андрей Миронов
18:55Йессе Йоэнсуу
2-й период
24:04Оливер Лауридсен
26:04Дмитрий Кагарлицкий(Микс Индрашис)
26:32Андрей Миронов
26:32Виктор Лев
27:45Алексей Пепеляев
29:28Егор I Зайцев
33:23Брайан О`Нилл
36:53Виктор Лев
39:03Никлас Йенсен(Йеспер I Йенсен)
3-й период
40:50Артем I Волков
41:19Джефф Плэтт
43:49Марко Анттила(Томми Кивисте)
52:52Андрей Миронов
52:52Оливер Лауридсен
58:44Хенри Иконен
Статистика
18Штрафное время42
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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