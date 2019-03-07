Московское «Динамо» победило «Йокерит» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

Источник: Р-Спорт

Шестая встреча серии, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:2 (5:0, 1:1, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (на 7-й минуте), Владимир Брюквин (9), Владислав Ефремов (11), Егор Зайцев (13), Даниил Тарасов (18) и Дмитрий Кагарлицкий (27), у «Йокерита» отличились Никлас Енсен (40) и Марко Анттила (44).

Чайковски, Зайцев и Ефремов забросили первые в карьере шайбы в плей-офф КХЛ.