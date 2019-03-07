Тренер «Металлурга» Яндач выразил недовольство календарем КХЛ для своей команды

«Было тяжело, потому что сегодня мы проводили 11-ю игру подряд. В регулярном чемпионате играли пять матчей, потом было два дня отдыха и сразу игры в плей-офф, — сказал он. — Можно подумать в КХЛ о том, чтобы для всех команд было все одинаково. “Ак Барс” (действующий чемпион КХЛ также покинул плей-офф в первом раунде, уступив “Авангарду” — прим. ТАСС) столкнулся с такой же ситуацией, в то время как “Авангард”, игравший с ним, имел время для восстановления».