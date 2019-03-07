Тренер «Металлурга» Яндач выразил недовольство календарем КХЛ для своей команды

«Металлург» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом раунде Кубка Гагарина с общим счетом 2−4, уступив в шестом матче со счетом 2:3 в овертайме. Встреча состоялась в четверг в Уфе.
«Было тяжело, потому что сегодня мы проводили 11-ю игру подряд. В регулярном чемпионате играли пять матчей, потом было два дня отдыха и сразу игры в плей-офф, — сказал он. — Можно подумать в КХЛ о том, чтобы для всех команд было все одинаково. “Ак Барс” (действующий чемпион КХЛ также покинул плей-офф в первом раунде, уступив “Авангарду” — прим. ТАСС) столкнулся с такой же ситуацией, в то время как “Авангард”, игравший с ним, имел время для восстановления».
Ранее издание «Горобзор» объяснило неудачные выступления «Металлурга» в плей-офф КХЛ эпидемией гриппа в команде. «Перед началом серии приболел нападающий Сергей Мозякин, затем защитник Георгий Дронов», — отметил он.
По словам главного тренера «Салавата Юлаева» Николая Цулыгина, «Металлург» играл лучше все три периода шестой встречи. «В этом и есть характер команды, при не очень выразительной игре надо уметь побеждать. Мы использовали свои моменты, забили, в овертайме уже меньше было давление, получше двигались», — сказал он.
Соперник «Салавата Юлаева» по следующему раунду определится позднее.