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22:36 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Металлурга» Яндач выразил недовольство календарем КХЛ для своей команды

УФА, 7 марта. /ТАСС/. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач после вылета своей команды из плей-офф пожаловался на календарь матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

«Металлург» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом раунде Кубка Гагарина с общим счетом 2−4, уступив в шестом матче со счетом 2:3 в овертайме. Встреча состоялась в четверг в Уфе.

«Было тяжело, потому что сегодня мы проводили 11-ю игру подряд. В регулярном чемпионате играли пять матчей, потом было два дня отдыха и сразу игры в плей-офф, — сказал он. — Можно подумать в КХЛ о том, чтобы для всех команд было все одинаково. “Ак Барс” (действующий чемпион КХЛ также покинул плей-офф в первом раунде, уступив “Авангарду” — прим. ТАСС) столкнулся с такой же ситуацией, в то время как “Авангард”, игравший с ним, имел время для восстановления».

Ранее издание «Горобзор» объяснило неудачные выступления «Металлурга» в плей-офф КХЛ эпидемией гриппа в команде. «Перед началом серии приболел нападающий Сергей Мозякин, затем защитник Георгий Дронов», — отметил он.

По словам главного тренера «Салавата Юлаева» Николая Цулыгина, «Металлург» играл лучше все три периода шестой встречи. «В этом и есть характер команды, при не очень выразительной игре надо уметь побеждать. Мы использовали свои моменты, забили, в овертайме уже меньше было давление, получше двигались», — сказал он.

Соперник «Салавата Юлаева» по следующему раунду определится позднее.

Салават Юлаев
3:2ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций7.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинЙозеф Яндач
Вратари
Юха Метсола(Юха Метсола)Василий Кошечкин
1-й период
09:39Филип Ларсен
09:39Евгений Тимкин
14:20Теему Хартикайнен(Йоонас Кемппайнен, Линус Умарк)
2-й период
21:46Алексей Береглазов
34:27Максим Рыбин
36:25Михал Булирж(Сергей Мозякин, Ник Шор)
36:25Командный штраф
37:28Виктор Антипин
39:58Ник Шор(Григорий Дронов, Роман Любимов)
3-й период
42:06Максим Матушкин
51:40Йоонас Кемппайнен
59:14Теему Хартикайнен(Александр Бурмистров, Линус Умарк)
Овертайм
66:54Александр Кадейкин
67:05Виктор Антипин
71:54Йоонас Кемппайнен(Артем Сергеев, Теему Хартикайнен)
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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