Шипачев: «Динамо» сплотилось в тяжелой серии с «Йокеритом»
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» сплотились в тяжелой серии
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» сплотились в тяжелой серии
«Динамо» в четверг в Москве со счетом 6:2 обыграло «Йокерит» в шестом матче серии первого раунда
«Наша команда сплотилась в этой серии, мы здорово играем, друг за друга бьемся. Хорошо, что сегодня завершили серию, и теперь нам дали один день выходной. Это здорово, надо
«Динамо» во втором раунде сыграет против «Локомотива» или ЦСКА — в зависимости от исхода серии между СКА и «Спартаком».
«Иногда включаю хоккей, вижу матчи СКА и “Спартака”, упорная там борьба идет. Симпатии? Хорошее было время в СКА, теперь началось хорошее время в “Динамо”. Нам не надо никого подбирать, с любой командой должны играть», — отметил Шипачев.
|Владимир Крикунов
|Лаури Марьямяки
|Иван Бочаров
|Янис Калныньш(Райан Запольски)
|06:18
|Михал Чайковски(Вадим Шипачев, Даниил Тарасов)
|07:10
|Карл Столлери
|08:48
|Владимир Брюквин(Патрик Закриссон, Микс Индрашис)
|10:12
|Владислав Ефремов(Иван Игумнов)
|10:52
|Михал Чайковски
|11:16
|Петер Регин
|12:42
|Егор I Зайцев(Дмитрий Кагарлицкий)
|15:17
|Джефф Плэтт
|15:17
|Петер Регин
|16:15
|Мика Ниеми
|17:23
|Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Патрик Закриссон)
|18:55
|Андрей Миронов
|18:55
|Андрей Миронов
|18:55
|Йессе Йоэнсуу
|24:04
|Оливер Лауридсен
|26:04
|Дмитрий Кагарлицкий(Микс Индрашис)
|26:32
|Андрей Миронов
|26:32
|Андрей Миронов
|26:32
|Виктор Лев
|27:45
|Алексей Пепеляев
|29:37
|Егор I Зайцев
|33:23
|Брайан О`Нилл
|36:53
|Виктор Лев
|39:03
|Никлас Йенсен(Томми Кивисте)
|40:50
|Артем I Волков
|41:19
|Джефф Плэтт
|43:49
|Марко Анттила(Йеспер I Йенсен)
|52:52
|Андрей Миронов
|52:52
|Оливер Лауридсен
|58:44
|Хенри Иконен
|18
|Штрафное время
|42
|8
|Игра в большинстве
|6
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)