Шипачев: «Динамо» сплотилось в тяжелой серии с «Йокеритом»

Источник: Р-Спорт

«Динамо» в четверг в Москве со счетом 6:2 обыграло «Йокерит» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Бело-голубые» победили 4−2 в серии и вышли в полуфинал Западной конференции.

«Наша команда сплотилась в этой серии, мы здорово играем, друг за друга бьемся. Хорошо, что сегодня завершили серию, и теперь нам дали один день выходной. Это здорово, надо чуть-чуть восстановиться. “Йокерит” гнул свою линию все матчи, играл своей системой. Они физически здорово играли, нам тяжело было. Бесхитростный соперник? Главное, что мы выиграли», — сказал Шипачев журналистам.

«Динамо» во втором раунде сыграет против «Локомотива» или ЦСКА — в зависимости от исхода серии между СКА и «Спартаком».