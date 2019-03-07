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7 марта, источник: Р-Спорт

Шипачев: «Динамо» сплотилось в тяжелой серии с «Йокеритом»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» сплотились в тяжелой серии плей-офф КХЛ против финского «Йокерита», заявил форвард «бело-голубых» Вадим Шипачев.

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Источник: Р-Спорт

«Динамо» в четверг в Москве со счетом 6:2 обыграло «Йокерит» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Бело-голубые» победили 4−2 в серии и вышли в полуфинал Западной конференции.

«Наша команда сплотилась в этой серии, мы здорово играем, друг за друга бьемся. Хорошо, что сегодня завершили серию, и теперь нам дали один день выходной. Это здорово, надо чуть-чуть восстановиться. “Йокерит” гнул свою линию все матчи, играл своей системой. Они физически здорово играли, нам тяжело было. Бесхитростный соперник? Главное, что мы выиграли», — сказал Шипачев журналистам.

«Динамо» во втором раунде сыграет против «Локомотива» или ЦСКА — в зависимости от исхода серии между СКА и «Спартаком».

«Иногда включаю хоккей, вижу матчи СКА и “Спартака”, упорная там борьба идет. Симпатии? Хорошее было время в СКА, теперь началось хорошее время в “Динамо”. Нам не надо никого подбирать, с любой командой должны играть», — отметил Шипачев.

ХК Динамо
6:2
5:0, 1:1, 0:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций7.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 7259 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновЛаури Марьямяки
Вратари
Иван БочаровЯнис Калныньш(Райан Запольски)
1-й период
06:18Михал Чайковски(Вадим Шипачев, Даниил Тарасов)
07:10Карл Столлери
08:48Владимир Брюквин(Патрик Закриссон, Микс Индрашис)
10:12Владислав Ефремов(Иван Игумнов)
10:52Михал Чайковски
11:16Петер Регин
12:42Егор I Зайцев(Дмитрий Кагарлицкий)
15:17Джефф Плэтт
15:17Петер Регин
16:15Мика Ниеми
17:23Даниил Тарасов(Вадим Шипачев, Патрик Закриссон)
18:55Андрей Миронов
18:55Андрей Миронов
18:55Йессе Йоэнсуу
2-й период
24:04Оливер Лауридсен
26:04Дмитрий Кагарлицкий(Микс Индрашис)
26:32Андрей Миронов
26:32Андрей Миронов
26:32Виктор Лев
27:45Алексей Пепеляев
29:37Егор I Зайцев
33:23Брайан О`Нилл
36:53Виктор Лев
39:03Никлас Йенсен(Томми Кивисте)
3-й период
40:50Артем I Волков
41:19Джефф Плэтт
43:49Марко Анттила(Йеспер I Йенсен)
52:52Андрей Миронов
52:52Оливер Лауридсен
58:44Хенри Иконен
Статистика
18Штрафное время42
8Игра в большинстве6
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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