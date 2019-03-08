Полтора миллиарда не спасли уральский клуб от провала. Деньги завода «Магнитка» потратила впустую

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuuMYktDG4h/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuuMYktDG4h/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuuMYktDG4h/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо за сезон, любимые болельщики!​ Невероятный по накалу шестой матч серии четвертьфинала восточной конференции «Металлург» провел отлично, проявив волю к победе и выигрывая к 60-й минуте, но спортивная судьба отдала предпочтение сопернику – счет на табло стал равным, а в овертайме все было отдано на волю случая и мгновенного проигрыша из-за единственной ошибки.​ Тем и обиднее, что ошибки в игре обороны магнитогорцев в решающий момент не было, но игрок соперника банально оказался в нужном месте в нужное время. Как итог – «Металлург» покидает нынешний плей-офф.. Мы искренне хотим поблагодарить болельщиков, которые были с нами на домашних и выездных играх, болели за нашу команду перед экранами телевизоров и смартфонов.​ Считать прошедший сезон неудавшимся – не верно. Вспомните годы, когда после чемпионств команда брала курс на обновление и подготовку ресурсов к взятию новых вершин. В таком процессе неизбежны трудные поиски наилучших вариантов. При этом и главная задача – победа – никогда не отменялась. Так происходит и сейчас. Тем не менее игроки «Металлурга» стабильно в минувшем сезоне не только обновляли клубные рекорды, но и ставили новые.​ Мы играем для того, чтобы зажигать огонь азарта и гордости за Магнитку в ваших сердцах. В каждом матче мы используем все физические и моральные ресурсы до полного истощения, но хоккей – это спорт, который порой дает неожиданные результаты. Давайте не будем забывать, что, во-первых, в Магнитогорске хоккей в этом сезоне не заканчивается – «Стальные Лисы» прекрасно провели регулярный чемпионат МХЛ и имеют хорошие перспективы в плей-офф, а молодежный хоккей зачастую бывает искрометнее «взрослого» хоккея; во-вторых, параллельно будут совершаться новые шаги в отношении построения команды мастеров. За всем этим будет невероятно интересно следить!​ Приходите на матчи молодежной команды «Стальные Лисы»! Соперниками магнитогорцев станут «Омские Ястребы». Первые игры состоятся 9 и 10 марта, начало встреч в 13:00 по магнитогорскому времени. Давайте вспомним первый сезон Молодежной хоккейной лиги, когда наша команда исторически впервые завоевала Кубок Харламова, и заполним трибуны Арены «Металлург»!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcmetallurg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> "Metallurg" Magnitogorsk</a> (@hcmetallurg) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-07T21:13:39+00:00">7 Мар 2019 в 1:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

То, что результаты «Металлурга» пойдут вниз, было ясно еще в апреле 2017 года после того, как команда в финале Кубка Гагарина уступила СКА. К тому моменту уральцы дважды выиграли трофей за три года с одними и те же лидерами составе. Даже с огромными денежными ресурсами регулярно побеждать можно только с помощью идеальной селекции и гениального менеджмента. В Магнитогорске у руководства не хватило смелости на радикальные решения.

На перестройку «Магнитке» нужно было идти сразу после поражения от армейцев в финале. Но тогда ушел только Данис Зарипов, остальные опытные лидеры остались. Через полгода работы лишился Илья Воробьев из-за ряда поражений. Тогда появились вопросы к Геннадию Величкину, который подставил под удар главного тренера. В клубе в следующем сезоне вроде бы наконец-то объявили о перестройке, но при этом выписали гигантские контракты Мозякину, вернули из Америки за баснословные для России деньги Кулемина и Антипина. Говорят, что после публикации зарплат хоккеистов в «Спорт-Экспрессе», владелец «Металлурга» Виктор Рашников был недоволен работой менеджмента. Он дает деньги (бюджет команды больше полумиллиарда), но не вдается в подробности сколько и кому платит Величкин. Геннадий Иванович же, кажется, с каждым годом все больше теряет почву под ногами и принимает все чаще неправильные решения.

— Журналисты, как коршуны вьются и с ядом наговаривают на клуб: «Магнитка» якобы по инерции является топовой командой, а она уже не топовая. Я эти разговоры слышу с начала 2000-х (улыбается). Нашего заката никто никогда не дождется, — этот спич он произнес в марте прошлого года, рассорившись сразу с несколькими топовыми журналистами в хоккейной России.

Создается впечатление, что Величкин действительно считает, что вокруг одни враги, которые хотят потопить его клуб. Его агрессия вызвана скорее собственным бессилием и непониманием. Ведь зачем он выписывал 180 млн Мозякину? Потому что боялся, что конкуренты заберут Сергея. То же самое с Кулеминым и Антипиным. При этом реально интересовались только последним, «Ак Барс» готов был предложить хороший контракт Виктору, но уральцы выписали на 30% больше. Вице-президент просто побоялся рисковать: что если звезды уйдут и «Металлургу» придется играть молодежью. Вдруг она провалится? Но с ней как раз у «Магнитки» полный порядок — талантов моря, только шанс предоставляй и давай время набраться опыта. Величкин боится доверять профессионалам, в которых видит своих конкурентов за власть. В клубе с 2015 года нет так таковой скаутской службы, которую до ухода в «Авангард» возглавлял Андрей Яковенко. Всеми трансферами занимается сам Величкин. Конечно, есть селекционеры, но они лишь предлагают варианты, а Геннадий Иванович решает. Шор, Матушкин, Булирж — легионеры весьма среднего уровня, которые могут усилить середняка, но никак не топ-клуб. Летом «Металлург» упустил Зернова и Варфоломеева (его потом выменял), которых захотел забрать бесплатно, договорившись напрямую с агентом, а не с «Ладой». Но «Авангард» оказался более щедрым и предприимчивым. Еще более странное решение менеджмента «Магнитки» — выплата 30 млн рублей компенсации «Ак Барсу» за Никиту Язькова, который даже толком не заиграл в новом клубе (!). Выбор Йозефа Яндача на пост главного тренера тоже не выглядит разумным ходом. Тренер на клубном уровне не выигрывал ничего серьезного, в КХЛ прежде не работал. Логичнее было бы дать сразу шанс Виктору Козлову. В перестройку самое время доверять молодым специалистам. Но как показывает практика, никакой реальной перестройки в Магнитогорске и не было.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmvnGPCAfFg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmvnGPCAfFg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcmetallurg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> "Metallurg" Magnitogorsk</a> (@hcmetallurg) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-21T14:15:10+00:00">21 Авг 2018 в 7:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.