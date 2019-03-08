Полтора миллиарда не спасли уральский клуб от провала. Деньги завода «Магнитка» потратила впустую

То, что результаты «Металлурга» пойдут вниз, было ясно еще в апреле 2017 года после того, как команда в финале Кубка Гагарина уступила СКА. К тому моменту уральцы дважды выиграли трофей за три года с одними и те же лидерами составе. Даже с огромными денежными ресурсами регулярно побеждать можно только с помощью идеальной селекции и гениального менеджмента. В Магнитогорске у руководства не хватило смелости на радикальные решения.
На перестройку «Магнитке» нужно было идти сразу после поражения от армейцев в финале. Но тогда ушел только Данис Зарипов, остальные опытные лидеры остались. Через полгода работы лишился Илья Воробьев из-за ряда поражений. Тогда появились вопросы к Геннадию Величкину, который подставил под удар главного тренера. В клубе в следующем сезоне вроде бы наконец-то объявили о перестройке, но при этом выписали гигантские контракты Мозякину, вернули из Америки за баснословные для России деньги Кулемина и Антипина. Говорят, что после публикации зарплат хоккеистов в «Спорт-Экспрессе», владелец «Металлурга» Виктор Рашников был недоволен работой менеджмента. Он дает деньги (бюджет команды больше полумиллиарда), но не вдается в подробности сколько и кому платит Величкин. Геннадий Иванович же, кажется, с каждым годом все больше теряет почву под ногами и принимает все чаще неправильные решения.
— Журналисты, как коршуны вьются и с ядом наговаривают на клуб: «Магнитка» якобы по инерции является топовой командой, а она уже не топовая. Я эти разговоры слышу с начала 2000-х (улыбается). Нашего заката никто никогда не дождется, — этот спич он произнес в марте прошлого года, рассорившись сразу с несколькими топовыми журналистами в хоккейной России.
Создается впечатление, что Величкин действительно считает, что вокруг одни враги, которые хотят потопить его клуб. Его агрессия вызвана скорее собственным бессилием и непониманием. Ведь зачем он выписывал 180 млн Мозякину? Потому что боялся, что конкуренты заберут Сергея. То же самое с Кулеминым и Антипиным. При этом реально интересовались только последним, «Ак Барс» готов был предложить хороший контракт Виктору, но уральцы выписали на 30% больше. Вице-президент просто побоялся рисковать: что если звезды уйдут и «Металлургу» придется играть молодежью. Вдруг она провалится? Но с ней как раз у «Магнитки» полный порядок — талантов моря, только шанс предоставляй и давай время набраться опыта. Величкин боится доверять профессионалам, в которых видит своих конкурентов за власть. В клубе с 2015 года нет так таковой скаутской службы, которую до ухода в «Авангард» возглавлял Андрей Яковенко. Всеми трансферами занимается сам Величкин. Конечно, есть селекционеры, но они лишь предлагают варианты, а Геннадий Иванович решает. Шор, Матушкин, Булирж — легионеры весьма среднего уровня, которые могут усилить середняка, но никак не топ-клуб. Летом «Металлург» упустил Зернова и Варфоломеева (его потом выменял), которых захотел забрать бесплатно, договорившись напрямую с агентом, а не с «Ладой». Но «Авангард» оказался более щедрым и предприимчивым. Еще более странное решение менеджмента «Магнитки» — выплата 30 млн рублей компенсации «Ак Барсу» за Никиту Язькова, который даже толком не заиграл в новом клубе (!). Выбор Йозефа Яндача на пост главного тренера тоже не выглядит разумным ходом. Тренер на клубном уровне не выигрывал ничего серьезного, в КХЛ прежде не работал. Логичнее было бы дать сразу шанс Виктору Козлову. В перестройку самое время доверять молодым специалистам. Но как показывает практика, никакой реальной перестройки в Магнитогорске и не было.
Кажется, Геннадий Иванович в этом сезоне допустил все возможные ошибки, по всем фронтам показав свою несостоятельность. Но я не склонна думать, что это как-то скажется на его будущем. Он почти 30 лет работает в уральском клубе, пережив и потрясающие взлеты, и сокрушительные падения. Магнитогорск — моногород с устоявшимися порядками и устоями. Да и Величкин за годы стал чуть ли не вторым человеком после Рашникова. Вылета в первом раунде недостаточно, чтобы устроить революцию. Но, наверное, рано или поздно она наступит. И возможно даже не по воле владельца команды. Любопытно, как жители Магнитогорска относятся к тому, что Мозякин и Кулемин на двоих получают 345 млн в год. Зарплату им выплачивает Рашников, который является владельцем Магнитогорского металлургического комбината, где работает почти 19 тысяч человек. Два года назад, когда я была в на заводе в Магнитогорске, мне говорили, что средняя зарплата там 30−40 тыс рублей. И, мне кажется, бесконечно несправедливым, что в небольшом рабочем городе люди, выполняя адскую работу, получают копейки, а хоккеисты миллионы. При этом источник дохода у них один — комбинат. Хоккей — это социальный проект, созданный радовать, в первую очередь, рабочее население города. Но вы уверены, что 180 млн Мозякина кого-то из магнитогорцев делает счастливым? Хотелось бы получить ответ от руководства «Металлурга».