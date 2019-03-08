Проход «Магнитки» для Уфы не потолок. «Салават» — новый фаворит Востока?

Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» уверенно вышел в полуфинал Восточной конференции. «Магнитка», конечно, провалилась в плей-офф, почему-то оказалась абсолютно не готова к кубковым матчам, но всё это вряд ли умаляет заслуг уфимского клуба. В «Салават» мало кто верил перед началом серии, да и вообще подопечные Николая Цулыгина казались лакомым куском для любой команды из топ-4 Востока в этом сезоне. Но за шесть матчей противостояния с «Металлургом» уфимцы перевернули представление о самих себе и о своих перспективах в этом розыгрыше Кубка Гагарина. У «Салавата Юлаева» появились признаки большой команды, для которой проход первого раунда совсем не потолок. Уфимцы теперь — такие же фавориты Востока, как «Автомобилист» и «Авангард», и вот почему.

Легионеры вышли на проектную мощность

События этого плей-офф в лишний раз доказывают, что судить о команде по регулярке — занятие, частенько обречённое на провал. Да, например, «Ак Барс» так и не смог совершить привычного кубкового преображения, но заслуга в этом принадлежит «Авангарду», в котором не узнать прямолинейный и ограниченный клуб из регулярки с проблемным большинством и слабой вратарской бригадой.



«Металлург» к концу гладкого первенства казался едва ли не главным фаворитом Востока, командой с поставленной системой игры в обороне и весьма разнообразным и вариативным нападением. В плей-офф всё лучшее, что было в «Магнитке» в регулярке, улетучилось практически без остатка. Изменился, но только в лучшую сторону, и «Салават».

Не секрет, что нападение уфимцев перед сезоном считали сильнейшим по именам на Востоке.

Тройка Умарка, Антон Бурдасов, Дмитрий Кугрышев, Владимир Ткачёв — сплошь технари да снайперы, способные сделать атаку «Салавата» самой результативной и эффектной в КХЛ. Главные надежды, конечно, в Уфе связывали с легионерской тройкой, которая не первый год считается одной из самых опасных линий в лиге. В этом сезоне, если посмотреть на цифры Хартикайнена, Кемппайнена и Умарка, можно убедиться, что никуда их мощь не делась. Они ожидаемо набрали больше всех очков в регулярке, да и в сравнении с прошлыми сезонами если и потеряли в результативности, то не сильно. Для Хартикайнена же этот сезон и вовсе стал самым успешным в России.

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Но цифры не должны вводить в заблуждение. Легионеры «Салавата» были неудержимы против, например, «Куньлуня» и «Амура», а в матчах с топ-соперниками зачастую оставались в тени. Команды с плотной обороной находили противоядие от уфимских лидеров, да и сами они, честно сказать, играли по настроению. Настоящие творческие люди, сильно зависимые от своего внутреннего состояния. Перед плей-офф были серьёзные сомнения, что Умарк и Ко будут эффективны против вязкого и тягучего хоккея «Металлурга», однако в реальности для «Салавата» всё оказалось просто сказочно. Уфимские легионеры вышли на фантастический уровень и с первого же матча серии принялись разрывать одну из самых организованных оборон лиги. На троих Умарк, Кемппайнен и Хартикайнен набрали 22 очка в шести матчах, став главными творцами прохода «Салавата» в следующий раунд. Это означает, что настроение у уфимских лидеров в полном порядке, и они готовы и дальше крушить всё на своём пути. Когда иностранный легион «Салавата» в огне, то противостоять этой команде в сто раз сложнее. «Магнитка» в этом уже убедилась, следующим будет «Автомобилист»?

С физикой всё отлично

Важнейшая составляющая успеха в плей-офф — отменная физическая подготовка. На примере той же «Магнитки» мы видели, как лидеры уральцев иногда еле волочили ноги по льду. А «Ак Барс» не успевал за летающим по площадке «Авангардом». Кто-то скажет, что казанцы и магнитогорцы закладывались на дальнюю дорогу в плей-офф, и их тяжёлый старт был предсказуем. Скорее всего, в таком утверждении будет изрядная доля правды, но это проблемы исключительно «Ак Барса» и «Металлурга». «Салават» же подошёл к началу плей-офф в великолепной физической форме, и здесь уфимцам очень помогла ситуация в регулярке. Подопечные Николая Цулыгина где-то за два месяца (если не больше) до конца первого этапа чемпионата оказались на шестом месте в конференции, а всё оставшееся время потратили не на попытки подняться повыше, а на планомерную подготовку к решающим матчам сезона.

В Уфе поступили мудро и дальновидно, решив не размениваться на бессмысленную, в общем-то, гонку за улучшение своей диспозиции в регулярке.

В «Салавате» понимали, что упасть с шестой позиции у них шансов мало, а рваться в первую пятёрку нет никакого резона — все команды там примерно одного уровня, а в плей-офф итоговое место всё-таки не имеет какого-то ключевого значения. Уфимцы позволили себе немного «забить» на регулярку, и просто стали готовиться к плей-офф. В конце чемпионата «Салават» и вовсе отправился на дальневосточный выезд в резервном составе, чем вызвал у нас нешуточное негодование.

Но победителей не судят. Уфимцы, может, и подарили очки «Амуру» и «Адмиралу», зато уберегли своих лидеров от лишних перегрузок, что аукнулось отменной свежестью хоккеистов «Салавата» в плей-офф. Причём отметил это не только, например, Хартикайнен, но и Йозеф Яндач, увидевший со стороны, насколько лидеры «Салавата» превосходят в движении его лучших игроков. В серии с «Магниткой» уфимцы показали прекрасную физическую готовность, при этом было заметно, что сил у них в запасе ещё полно. «Салават» будет бежать и дальше, не зря же они готовились к плей-офф больше всех в лиге.

Появился характер

Крутые лидеры и отличная физика — это, конечно, здорово, но в плей-офф невозможно рассчитывать на успех без характера. С этим как раз у «Салавата» были большие проблемы в регулярке. Выражалось это в том, что, если подопечные Николая Цулыгина проигрывали по ходу матча топ-команде, то у них, как правило, не получалось отыграться и добиться итоговой победы. Можно вспомнить два волевых успеха уфимцев во встречах со СКА, но в остальных случаях у «Салавата» не выходило вытаскивать игры на жилах. Да и вообще, в соперничестве с сильными клубами уфимцы в регулярке оказались практически неконкурентоспособными. Мы приводили таблицу игр топ-клубов между собой, и у «Салавата» тогда оказались худшие показатели на Востоке.

Но в плей-офф выясняется, что с характером у уфимцев, оказывается, всё в порядке. Во-первых, в серии с «Магниткой» они ни разу не уступили в основное время. Во-вторых, трижды отыгрывались в тех случаях, когда, казалось, игра шла под контролем соперника. Это было в первом, четвёртом и шестом матчах серии. Да, дважды «Салават» всё же проиграл в овертайме, но сумел показать свою неуступчивость и умение переворачивать неудачное течение матчей. В регулярке у «Салавата» таких возможностей не наблюдалось, и это главное, почему не стоит больше мерить уфимцев по лекалам гладкого сезона. В плей-офф это совсем другая команда.

В Цулыгина никто не верил. Видимо зря

С самого момента назначения Николая Цулыгина главным тренером «Салавата» стало чуть ли не общепринятым мнение, что фигура наставника — основное слабое место в уфимской команде. Действительно, это был большой риск руководства клуба. Флагман хоккея Башкортостана был доверен в руки специалиста, который до этого никогда не работал главным тренером даже в МХЛ, а весь его опыт в КХЛ ограничивался одним сезоном в качестве помощника-переводчика у Эркки Вестерлунда.

Но сейчас нам всем стоит пересмотреть отношение к Цулыгину, независимо от того, чем закончится этот плей-офф для «Салавата». Для тренера-дебютанта Николай Леонидович уже добился очень многого.

Ещё по регулярке было видно, что Цулыгину удалось прекратить тот бардак в обороне «Салавата», который творился при опытных Игоре Захаркине и Эркке Вестерлунде.

Долгое время уфимцы даже шли в лидерах по количеству пропущенных шайб в Восточной конференции. Цулыгин улучшил игру в меньшинстве «Салавата», наладил систему, и уфимцы, хоть и ушли от «бразильского хоккея», зато стали более дисциплинированны и организованны.

При Цулыгине особая роль в «Салавате» стала отводиться третьим-четвёртым звеньям. В Уфе это не просто чекеры-бегунки, а парни с довольно креативным мышлением, умеющие сыграть на пользу команде. Неслучайно именно при Цулыгине лучший сезон в карьере проводит Александр Кадейкин, которому тренер нашёл идеальное применение, грамотно используя его универсализм.

Ещё Цулыгину удалось избежать главной ошибки тренеров-новичков, дебютирующих в больших командах. Помните, как перспективный Евгений Корноухов попытался приструнить лидеров «Авангарда», и в результате был буквально съеден именитыми хоккеистами? Цулыгин мог пойти по тому же пути, если бы попытался муштровать Умарка или Хартикайнена, но Николай Леонидович поступил умнее. В клубе по-человечески отнеслись к семейным проблемам Умарка, Цулыгин стал для лидеров лояльным и дружелюбным тренером, и в результате теперь пожинает плоды в плей-офф. Лидеры «Салавата» готовы биться за человека, который не пытается учить их жизни. К этому можно относиться по-разному, на победителей не судят, а уфимцы уверенно прошли первый раунд плей-офф.

Так что заслуги Цулыгина в проходе «Салаватом» первого раунда принижать нельзя. Это тренер подвёл своих ведущих хоккеистов к плей-офф в идеальном психологическом и физическом состоянии, это Цулыгин принял неоднозначное решение не возить основу на Дальний Восток, наконец, это именно он по косточкам разобрал игру «Металлурга», вынудив Сергея Мозякина провести свой худший плей-офф в карьере.