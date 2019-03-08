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16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» и СКА объявили составы на шестой матч серии 1-го раунда плей-офф

Стали известны составы «Спартака» и СКА на шестой матч серии первого раунда плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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После пяти матчей в серии лидирует СКА (3−2). Шестая игра пройдёт сегодня, 8 марта, начало — в 17:00 мск.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин — Гончаров, Карсумс — Зубов — Лисин;
Вишневский — Кулик, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Дыбленко — Осипов, Талалуев — Злобин — Лещенко;
Провольнев — Тришин, Котляревский — Черных — Шашков.

СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;
Токранов — Рундблад, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зуб, Каблуков — Мальцев — Тихонов, Морозов.

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