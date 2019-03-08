СКА обыграл «Спартак» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

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В составе СКА шайбы забросили Никита Гусев (36-я минута) и Сергей Плотников (57). У «Спартака» отличился Илья Зубов (59). Гусев, являющийся лучшим бомбардиром СКА в плей-офф, набрал очки в четвертом матче подряд, всего на счету 26-летнего нападающего 6 очков (3 шайбы + 3 голевые передачи).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Таким образом, определились все участники четвертьфинала плей-офф КХЛ от Западной конференции — СКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а московское «Динамо» встретится с ЦСКА. Первые матчи пройдут 13 марта.

«Спартак» проиграл СКА в десятой домашней игре подряд, последний раз столичный клуб одерживал победу на домашнем льду 30 ноября 2012 года (6:1). Ранее в рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды. Оба раза серии прошли в первом раунде — в сезоне-2008/09 «Спартак» выиграл со счетом 3−0, в сезоне-2010/11 — проиграл со счетом 0−4.