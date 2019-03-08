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20:06 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Спартак» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА победил московский «Спартак» со счетом 2:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Москве.

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В составе СКА шайбы забросили Никита Гусев (36-я минута) и Сергей Плотников (57). У «Спартака» отличился Илья Зубов (59). Гусев, являющийся лучшим бомбардиром СКА в плей-офф, набрал очки в четвертом матче подряд, всего на счету 26-летнего нападающего 6 очков (3 шайбы + 3 голевые передачи).

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Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Таким образом, определились все участники четвертьфинала плей-офф КХЛ от Западной конференции — СКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а московское «Динамо» встретится с ЦСКА. Первые матчи пройдут 13 марта.

«Спартак» проиграл СКА в десятой домашней игре подряд, последний раз столичный клуб одерживал победу на домашнем льду 30 ноября 2012 года (6:1). Ранее в рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды. Оба раза серии прошли в первом раунде — в сезоне-2008/09 «Спартак» выиграл со счетом 3−0, в сезоне-2010/11 — проиграл со счетом 0−4.

СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб вышел в девятый раз. Клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17). «Спартак» играл в плей-офф КХЛ в пятый раз, преодолеть стадию первого раунда красно-белые смогли дважды (2008/09, 2009/10).

Спартак
1:2
0:0, 0:1, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций8.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11008 зрителей
Главные тренеры
Игорь УлановИлья Воробьев
Вратари
Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек, Юлиус Гудачек)Магнус Хелльберг
1-й период
07:38Василий Токранов
17:47Александр Хохлачев
2-й период
35:41Никита Гусев(Артем Зуб, Михаил Мальцев)
3-й период
44:10Ярослав Дыбленко
54:12Артем Зуб
57:35Сергей Плотников(Павел Дацюк, Никита Гусев)
58:44Илья Зубов(Робин Ганзл)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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