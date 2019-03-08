«Барыс» проиграл в шестом матче и позволил «Торпедо» сравнять счет в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Торпедо» в шестом матче серии четвертьфинала
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Торпедо» в шестом матче серии четвертьфинала
Игра проходила сегодня, 8 марта, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В этом матче у «Барыса» сыграл форвард Егор Петухов, которому в первой игре по руке коньком проехался защитник «Торпедо» Антон Волченков. Но случилась у астанинского клуба и потеря — вне заявки оказался нападающий Роман Старченко.
В первом периоде случилась всего одна шайба. На 12-й минуте счет открыл нападающий «Торпедо» Денис Паршин.
Второй период получился более результативным. На 29-й минуте нападающий «Барыса» Павел Акользин сравнял счет, но гол защитника Артема Аляева на 31-й снова вывел «Торпедо» вперед. Окончательный же счет на 35-й установил форвард нижегородцев Владимир Галузин.
Третий период и вовсе вышел «сухим». Пытаясь отыграться, «Барыс» снимал вратаря Хенрика Карлссона, но и это не помогло.
Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. Начав с двух домашних побед (4:1 и 5:4 — в овертайме), «Барыс» затем дважды уступил в гостях (1:3 и 4:5 — в овертайме), но выиграл на своем льду в пятой встрече (3:1).
Решающий, седьмой, матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 10 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени. Уже известен следующий соперник победителя пары.
|Дэвид Немировски
|Андрей Скабелка
|Барри Браст
|Хенрик Карлссон
|12:41
|Денис Паршин
|28:17
|Павел Акользин(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
|30:36
|Артем Аляев(Денис Паршин, Дамир Жафяров)
|32:39
|Кертис Валк
|34:15
|Владимир Галузин(Денис Паршин, Филип Хольм)
|48:12
|Владимир Галузин
|52:41
|Энди Миле
|53:45
|Денис Баранцев
|54:22
|Кертис Валк
|54:42
|Патрис Кормье
|58:17
|Даррен Дитц
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)