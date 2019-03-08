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20:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл в шестом матче и позволил «Торпедо» сравнять счет в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Торпедо» в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 8 марта, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В этом матче у «Барыса» сыграл форвард Егор Петухов, которому в первой игре по руке коньком проехался защитник «Торпедо» Антон Волченков. Но случилась у астанинского клуба и потеря — вне заявки оказался нападающий Роман Старченко.

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В первом периоде случилась всего одна шайба. На 12-й минуте счет открыл нападающий «Торпедо» Денис Паршин.

Второй период получился более результативным. На 29-й минуте нападающий «Барыса» Павел Акользин сравнял счет, но гол защитника Артема Аляева на 31-й снова вывел «Торпедо» вперед. Окончательный же счет на 35-й установил форвард нижегородцев Владимир Галузин.

Третий период и вовсе вышел «сухим». Пытаясь отыграться, «Барыс» снимал вратаря Хенрика Карлссона, но и это не помогло.

Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. Начав с двух домашних побед (4:1 и 5:4 — в овертайме), «Барыс» затем дважды уступил в гостях (1:3 и 4:5 — в овертайме), но выиграл на своем льду в пятой встрече (3:1).

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 10.03.2019, 14:00

Барыс-:Торпедо НН-

Решающий, седьмой, матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 10 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени. Уже известен следующий соперник победителя пары.

Торпедо НН
3:1
1:0, 2:1, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций8.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАндрей Скабелка
Вратари
Барри БрастХенрик Карлссон
1-й период
12:41Денис Паршин
2-й период
28:17Павел Акользин(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
30:36Артем Аляев(Денис Паршин, Дамир Жафяров)
32:39Кертис Валк
34:15Владимир Галузин(Денис Паршин, Филип Хольм)
3-й период
48:12Владимир Галузин
52:41Энди Миле
53:45Денис Баранцев
54:22Кертис Валк
54:42Патрис Кормье
58:17Даррен Дитц
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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