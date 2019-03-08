«Барыс» проиграл в шестом матче и позволил «Торпедо» сравнять счет в серии плей-офф КХЛ

Игра проходила сегодня, 8 марта, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В этом матче у «Барыса» сыграл форвард Егор Петухов, которому в первой игре по руке коньком проехался защитник «Торпедо» Антон Волченков. Но случилась у астанинского клуба и потеря — вне заявки оказался нападающий Роман Старченко.

В первом периоде случилась всего одна шайба. На 12-й минуте счет открыл нападающий «Торпедо» Денис Паршин.

Второй период получился более результативным. На 29-й минуте нападающий «Барыса» Павел Акользин сравнял счет, но гол защитника Артема Аляева на 31-й снова вывел «Торпедо» вперед. Окончательный же счет на 35-й установил форвард нижегородцев Владимир Галузин.

Третий период и вовсе вышел «сухим». Пытаясь отыграться, «Барыс» снимал вратаря Хенрика Карлссона, но и это не помогло.

Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. Начав с двух домашних побед (4:1 и 5:4 — в овертайме), «Барыс» затем дважды уступил в гостях (1:3 и 4:5 — в овертайме), но выиграл на своем льду в пятой встрече (3:1).