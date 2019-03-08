Скабелка нашел всего семь слов для комментария после третьего поражения «Барыса» от «Торпедо»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка всего семью словами прокомментировал поражение от «Торпедо» в шестом матче четвертьфинала
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка всего семью словами прокомментировал поражение от «Торпедо» в шестом матче четвертьфинала
Астанинский клуб проиграл в Нижнем Новгороде — 1:3, позволив сопернику сравнять счет в серии.
«Все по делу, готовимся к седьмому матчу», — заявил Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».
Куда более обстоятельный комментарий дал главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.
«Нам надо было сегодня выиграть. Все ребята вышли с хорошим настроем с первых минут, играли хорошо. В общем, всем довольны. Все видели, что ребята бились до конца. Теперь главная игра впереди. Все ждут седьмой матч — любой хоккеист с детства мечтает сыграть в седьмом матче
Седьмой матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 10 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени.
|Дэвид Немировски
|Андрей Скабелка
|Барри Браст
|Хенрик Карлссон
|12:41
|Денис Паршин
|28:17
|Павел Акользин(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
|30:36
|Артем Аляев(Денис Паршин, Дамир Жафяров)
|32:39
|Кертис Валк
|34:15
|Владимир Галузин(Денис Паршин, Филип Хольм)
|48:12
|Владимир Галузин
|52:41
|Энди Миле
|53:45
|Денис Баранцев
|54:22
|Кертис Валк
|54:42
|Патрис Кормье
|58:17
|Даррен Дитц
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)