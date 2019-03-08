Скабелка нашел всего семь слов для комментария после третьего поражения «Барыса» от «Торпедо»

«Нам надо было сегодня выиграть. Все ребята вышли с хорошим настроем с первых минут, играли хорошо. В общем, всем довольны. Все видели, что ребята бились до конца. Теперь главная игра впереди. Все ждут седьмой матч — любой хоккеист с детства мечтает сыграть в седьмом матче плей-офф. Думаю, все будут готовы», — сказал Немировски.