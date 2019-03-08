Текущие события
Хоккей. НХЛ
9.03
Флорида Пантерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
9.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
9.03
Каролина Харрикейнз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак1
СКА2
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН3
Барыс1
Хоккей. НХЛ
9.03
Анахайм Дакс
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
1715 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было
7«Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч
21:48 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка нашел всего семь слов для комментария после третьего поражения «Барыса» от «Торпедо»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка всего семью словами прокомментировал поражение от «Торпедо» в шестом матче четвертьфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

Наверх

Астанинский клуб проиграл в Нижнем Новгороде — 1:3, позволив сопернику сравнять счет в серии.

«Все по делу, готовимся к седьмому матчу», — заявил Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».

Куда более обстоятельный комментарий дал главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.

«Нам надо было сегодня выиграть. Все ребята вышли с хорошим настроем с первых минут, играли хорошо. В общем, всем довольны. Все видели, что ребята бились до конца. Теперь главная игра впереди. Все ждут седьмой матч — любой хоккеист с детства мечтает сыграть в седьмом матче плей-офф. Думаю, все будут готовы», — сказал Немировски.

Седьмой матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 10 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени.

Торпедо НН
3:1
1:0, 2:1, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций8.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАндрей Скабелка
Вратари
Барри БрастХенрик Карлссон
1-й период
12:41Денис Паршин
2-й период
28:17Павел Акользин(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
30:36Артем Аляев(Денис Паршин, Дамир Жафяров)
32:39Кертис Валк
34:15Владимир Галузин(Денис Паршин, Филип Хольм)
3-й период
48:12Владимир Галузин
52:41Энди Миле
53:45Денис Баранцев
54:22Кертис Валк
54:42Патрис Кормье
58:17Даррен Дитц
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
DAZN после подписания Головкина станет доступен в Казахстане?
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира в Швеции
СКА обыграл «Спартак» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
УЕФА открыл дело против «Аякса» по итогам матча с «Реалом»
Щербакова на 0,37 балла опережает Трусову на юниорском ЧМ
ЦСКА обыграл «Милан» в домашнем матче Евролиги
Александр Тихонов: Не вернусь в СБР даже за миллиард долларов
Юрий Ковтун рассказал, кто виноват в неудачах «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь