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17:33 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Убытки хоккейного клуба «Йокерит» составляют €15 млн в год

ТАСС, 9 марта. Ежегодный убыток клуба «Йокерит» из Хельсинки, выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), составляет €15 млн. Об этом сообщает финское издание Ilta Sanomat.

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Источник: РИА "Новости"

«Надежды “Йокерита” на то, что с вступлением в КХЛ начнется белая полоса, не оправдались. За четыре первых сезона в КХЛ клуба понес убыток в €56 млн, а в пятом сезоне финансовые потери увеличились до 65−70 миллионов. С нынешней стратегией “Йокерит” — это команда среднего уровня, при этом убытки команды составляют около €15 млн в год», — сообщает издание.

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Московское «Динамо» победило «Йокерит» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

Ранее хельсинкский клуб выбыл из плей-офф КХЛ, проиграв в первом раунде московскому «Динамо» (2−4).

«Йокерит» был основан в 1967 году и выступал в Финской хоккейной лиге, шесть раз став ее победителем. В июне 2013 года российские предприниматели Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги купили 49% акций клуба из Хельсинки. 29 октября 2013 года был подписан договор о переходе команды в КХЛ, начиная с сезона-2014/15.

Клуб провел в КХЛ пять сезонов, в каждом из них команда участвовала в плей-офф, дважды «Йокериту» удалось пройти во второй раунд.

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