СМИ: Убытки хоккейного клуба «Йокерит» составляют €15 млн в год

Источник: РИА "Новости"

«Надежды “Йокерита” на то, что с вступлением в КХЛ начнется белая полоса, не оправдались. За четыре первых сезона в КХЛ клуба понес убыток в €56 млн, а в пятом сезоне финансовые потери увеличились до 65−70 миллионов. С нынешней стратегией “Йокерит” — это команда среднего уровня, при этом убытки команды составляют около €15 млн в год», — сообщает издание.

Ранее хельсинкский клуб выбыл из плей-офф КХЛ, проиграв в первом раунде московскому «Динамо» (2−4).

«Йокерит» был основан в 1967 году и выступал в Финской хоккейной лиге, шесть раз став ее победителем. В июне 2013 года российские предприниматели Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги купили 49% акций клуба из Хельсинки. 29 октября 2013 года был подписан договор о переходе команды в КХЛ, начиная с сезона-2014/15.