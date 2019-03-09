«Доверенные олигархи Путина покрывают убытки команды депутатов». Финский клуб КХЛ хейтят на родине

Источник: Sport24

Финский «Йокерит» бесславно завершил сезон, проиграв в первом раунде московскому «Динамо» со счетом 2−4. Клуб пять лет выступает в КХЛ, и все это время неизменно попадает в плей-офф, однако больших успехов там не добивается — потолок «шутов» является выход во второй раунд. Очередной неудачный сезон в Финляндии восприняли отрицательно. Местные журналисты возмущены выступлением «Йокеритом» и предрекают, что в будущем клуб вернется в финскую лигу.

Журналист Петри Сеппя из Ilta Sanomat считает, что в правале «Йокерита» виноваты не только вратари, но и вся команда.

— Сезон для «джокеров» закончился полным фиаско. От пятого сезона в КХЛ в Финляндии ждали многого: новый главный тренер (Лаури Марьямяки), новая ровная и более разносторонняя команда. Регулярный чемпионат команда провела достойно, забив всего на 12 голов меньше, чем СКА. Однако в первом раунде плей-офф проиграла московскому «Динамо». У «Йокерита» в составе оказалось два посредственных вратаря. Тем не менее не нужно всю вину сваливать на голкиперов, «шуты» провалился коллективно. Маленькие мальчики должны рано ложиться спать, когда большие мальчики продолжают играть. «Йокерит», засыпай до следующего сезона!

Еще один корреспондент Ilta Sanomat Веса Рантанен отмечает, что хоккейный клуб угодил в экономическую и политическую дыру.

— За четыре первых сезона в КХЛ клуб понес убытки в 56 млн евро, а в пятом увеличил общие потери до 65—70 миллионов. Структура собственности и финансирования «Йокерита» так же ухабиста, как и спортивная неопределенность. Но если говорить проще, то доверенные олигархи Путина покрывают убытки финской команды депутатов. Налогообложение в Финляндии намного жестче, чем в России. Из-за этого невозможно пригласить сильных игроков без безумной траты денег. С нынешней стратегией «Йокерит» вынужден быть командой среднего уровня, убыток которой составляет 15 миллионов в год.

«Йокерит» не развивает игроков. Отчасти это из-за безжалостного устройства КХЛ: хотите добиться успеха, забудьте о развитии хоккеистов. Из-за длительных переездов и пассивной игры значительная часть тренировок носит только восстановительный характер. Однако один тренер национальной сборной недавно сказал мне, что его беспокоят финские игроки, потому что это они, похоже, находятся в упадке, а не в КХЛ.

В течение нескольких лет Харри Харкимо (финский бизнесмен, депутат Парламента Финляндии — примеч. Sport24) пытается избавиться от 51% акций «Йокерита». Но он не продает свои акции, а пытается договориться. В декабре Харкимо был уверен, что к Рождеству будет новый владелец «Йокерита», однако Геннадий Тимченко взял паузу в переговорах.

Никто не знает, для чего нужен «Йокерит». Болельщики могут лишь поблагодарить российско-финских доноров за то, что они по неизвестной причине не отстают от самого дорогого цирка в мире. «Йокерит» перестал развиваться. Он попал в масштабную экономическую и, возможно, политическую черную дыру.

Саша Хуттунен, работающий в издание Iltalehti, обвиняет во всем российских руководителей.

— «Йокерит» является хорошим спарринг-партнером для топ-клубов из Москвы и Санкт-Петербурга. На этом его роль заканчивается. Это не изменится, пока команду будет финансировать Геннадий Тимченко.

Болельщики не дураки. Они видят скучную игру «шутов» и не хотят за это платить, поэтому стали реже ходят на матчи. Когда «Йокерит» вступил в КХЛ, казалось, это даст возможность финским игрокам показать себя во второй лучшей лиге мира. Но в этом сезоне в составе было больше легионеров, чем финнов.

После пяти разочаровывающих сезонов, возможно, стоит внести изменения в руководство клуба. Но кто примет такое решение? Харри Харкимо, Роман Ротенберг или Юкка Кохонен? Нет. Харкимо фокусируется на политике, Ротенбергу давно наскучил «Йокерит», а Кохонена больше интересует общение с журналистами, а не спортивная составляющая.