«Доверенные олигархи Путина покрывают убытки команды депутатов». Финский клуб КХЛ хейтят на родине
«Йокерит» постоянно проваливается в
«Йокерит» постоянно проваливается в
Финский «Йокерит» бесславно завершил сезон, проиграв в первом раунде московскому «Динамо» со счетом 2−4. Клуб пять лет выступает в КХЛ, и все это время неизменно попадает в
Журналист Петри Сеппя из Ilta Sanomat считает, что в правале «Йокерита» виноваты не только вратари, но и вся команда.
— Сезон для «джокеров» закончился полным фиаско. От пятого сезона в КХЛ в Финляндии ждали многого: новый главный тренер (Лаури Марьямяки), новая ровная и более разносторонняя команда. Регулярный чемпионат команда провела достойно, забив всего на 12 голов меньше, чем СКА. Однако в первом раунде
Еще один корреспондент Ilta Sanomat Веса Рантанен отмечает, что хоккейный клуб угодил в экономическую и политическую дыру.
— За четыре первых сезона в КХЛ клуб понес убытки в 56 млн евро, а в пятом увеличил общие потери до 65—70 миллионов. Структура собственности и финансирования «Йокерита» так же ухабиста, как и спортивная неопределенность. Но если говорить проще, то доверенные олигархи Путина покрывают убытки финской команды депутатов. Налогообложение в Финляндии намного жестче, чем в России.
«Йокерит» не развивает игроков. Отчасти это
В течение нескольких лет Харри Харкимо (финский бизнесмен, депутат Парламента Финляндии — примеч. Sport24) пытается избавиться от 51% акций «Йокерита». Но он не продает свои акции, а пытается договориться. В декабре Харкимо был уверен, что к Рождеству будет новый владелец «Йокерита», однако Геннадий Тимченко взял паузу в переговорах.
Никто не знает, для чего нужен «Йокерит». Болельщики могут лишь поблагодарить
Саша Хуттунен, работающий в издание Iltalehti, обвиняет во всем российских руководителей.
— «Йокерит» является хорошим
Болельщики не дураки. Они видят скучную игру «шутов» и не хотят за это платить, поэтому стали реже ходят на матчи. Когда «Йокерит» вступил в КХЛ, казалось, это даст возможность финским игрокам показать себя во второй лучшей лиге мира. Но в этом сезоне в составе было больше легионеров, чем финнов.
После пяти разочаровывающих сезонов, возможно, стоит внести изменения в руководство клуба. Но кто примет такое решение? Харри Харкимо, Роман Ротенберг или Юкка Кохонен? Нет. Харкимо фокусируется на политике, Ротенбергу давно наскучил «Йокерит», а Кохонена больше интересует общение с журналистами, а не спортивная составляющая.
Судьба некогда