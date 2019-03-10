«Барыс» выиграл седьмой матч у «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
Астанчане выиграли все четыре домашних матча этой серии.
Астанчане выиграли все четыре домашних матча этой серии.
Астанинский «Барыс» обыграл в седьмом матче
Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Счет в матче открыл защитник «Барыса» Даррен Диц, который отличился на 54-й секунде первого периода. В роли ассистентов выступили Валерий Орехов и Патрис Кормье. Однако на 17-й минуте Антон Волченков восстановил равновесие в игре.
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По такому же сценарию прошла и вторая 20-минутка матча. «Барыс» на 33-й минуте благодаря шайбе Мэтта Фрэттина вновь вышел вперед. Но снова за три минуты до конца периода гости смогли отыграться, а шайбу на свой счет записал Дмитрий Семин.
Победу же «Барысу» на 52-й минут принес Диц, который оформил дубль.
Причем в третьем периоде матча повреждение получил один из главных арбитров Максим Сидоренко. В судью угодила шайба, после чего он не сразу сумел подняться со льда, но в итоге продолжил встречу.
Таким образом, «Барыс» выиграл все четыре домашних матча этой серии, но проиграл три гостевые встречи.
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон
|Барри Браст(Барри Браст)
|00:54
|Даррен Дитц(Валерий Орехов, Патрис Кормье)
|16:40
|Антон Волченков(Артем Аляев, Владимир Галузин)
|21:50
|Эндрю Кейлоф
|25:33
|Виктор Сведберг
|25:33
|Энди Миле
|29:42
|Дастин Бойд
|32:16
|Мэтт Фраттин
|36:36
|Дмитрий Семин(Михаил Варнаков)
|51:55
|Даррен Дитц(Дмитрий Шевченко)
|58:27
|Филип Хольм
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)