«Барыс» выиграл седьмой матч у «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» обыграл в седьмом матче плей-офф КХЛ нижегородское «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Счет в матче открыл защитник «Барыса» Даррен Диц, который отличился на 54-й секунде первого периода. В роли ассистентов выступили Валерий Орехов и Патрис Кормье. Однако на 17-й минуте Антон Волченков восстановил равновесие в игре.

Смотрите также: группы поддержки хоккейных команд Кубка Гагарина

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

По такому же сценарию прошла и вторая 20-минутка матча. «Барыс» на 33-й минуте благодаря шайбе Мэтта Фрэттина вновь вышел вперед. Но снова за три минуты до конца периода гости смогли отыграться, а шайбу на свой счет записал Дмитрий Семин.

Победу же «Барысу» на 52-й минут принес Диц, который оформил дубль.

Причем в третьем периоде матча повреждение получил один из главных арбитров Максим Сидоренко. В судью угодила шайба, после чего он не сразу сумел подняться со льда, но в итоге продолжил встречу.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_70f7d2220e16e19a0a837f775884c9b9_hd/q601585/bf55cfc83fd2dc359e81cee7ae4b7799/4707898128?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.