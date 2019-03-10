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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выиграл седьмой матч у «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Астанчане выиграли все четыре домашних матча этой серии.

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Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» обыграл в седьмом матче плей-офф КХЛ нижегородское «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Счет в матче открыл защитник «Барыса» Даррен Диц, который отличился на 54-й секунде первого периода. В роли ассистентов выступили Валерий Орехов и Патрис Кормье. Однако на 17-й минуте Антон Волченков восстановил равновесие в игре.

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По такому же сценарию прошла и вторая 20-минутка матча. «Барыс» на 33-й минуте благодаря шайбе Мэтта Фрэттина вновь вышел вперед. Но снова за три минуты до конца периода гости смогли отыграться, а шайбу на свой счет записал Дмитрий Семин.

Победу же «Барысу» на 52-й минут принес Диц, который оформил дубль.

Причем в третьем периоде матча повреждение получил один из главных арбитров Максим Сидоренко. В судью угодила шайба, после чего он не сразу сумел подняться со льда, но в итоге продолжил встречу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Барыс» выиграл все четыре домашних матча этой серии, но проиграл три гостевые встречи.

Барыс
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций10.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст(Барри Браст)
1-й период
00:54Даррен Дитц(Валерий Орехов, Патрис Кормье)
16:40Антон Волченков(Артем Аляев, Владимир Галузин)
2-й период
21:50Эндрю Кейлоф
25:33Виктор Сведберг
25:33Энди Миле
29:42Дастин Бойд
32:16Мэтт Фраттин
36:36Дмитрий Семин(Михаил Варнаков)
3-й период
51:55Даррен Дитц(Дмитрий Шевченко)
58:27Филип Хольм
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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