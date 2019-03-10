«Всех поздравляю!»: тренер «Барыса» Скабелка — о победе над «Торпедо» в серии и полуфинале «Востока»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после выхода во второй раунд Кубка Гагарина отметил на
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после выхода во второй раунд Кубка Гагарина отметил на
Астанинский клуб выиграл в седьмом матче на своем льду — 3:2.
Завтра, 11 марта, Скабелка даст команде выходной, а затем она начнет подготовку к серии с «Авангардом», которая начнется в Астане 14-го числа.
— В первую очередь я хочу поблагодарить болельщиков, — сказал Скабелка. — Такая поддержка сумасшедшая. Думаю, что к концу сезона образовалось такое единение болельщиков и команды. Конечно, я поздравляю Астану и болельщиков «Барыса» с тем, что мы продолжаем
Спасибо ребятам, то же самое могу сказать, и за характер. Непросто складывались игры. И серия непросто складывалась. Но, тем не менее, нам удалось склонить в нашу сторону. Еще раз говорю, спасибо ребятам за эту победу. Хотел бы поблагодарить соперника. Серия была такая боевая. Не хотели уступать. Спасибо сопернику за эту серию.
— С середины второго периода показалось, что силы улетучиваются у команды. В том, что серия затянулась до семи матчей, видите плюс, потому что в тонусе, или много сил она забрала?
— У нашей команды не большого опыта игры в
— Сегодня ребята выполнили вашу игровую установку?
— Я же поблагодарил ребят за победу.
— В двух матчах мы не видим на льду Романа Старченко. Будет ли он на следующей игре?
— Я вам сейчас не скажу. Роман МРТ плеча делал. Надеюсь, что да.
— Четыре дня до следующей игры, до следующего раунда. Как команда будет восстанавливаться?
— Завтра выходной будет. Послезавтра соберемся и начнем подготовку.
— Будете обращать внимание на то, как играли с ними в регулярном чемпионате?
— Надо посмотреть, конечно, внимательно серию с «Ак Барсом». Они шли к этой игре и они показывают тот хоккей, в который они хотят играть.
Отметим, что «Барыс» впервые в своей истории выиграл в седьмом матче
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон
|Барри Браст(Барри Браст)
|00:54
|Даррен Дитц(Валерий Орехов, Патрис Кормье)
|16:40
|Антон Волченков(Артем Аляев, Владимир Галузин)
|21:50
|Эндрю Кейлоф
|25:33
|Виктор Сведберг
|25:33
|Энди Миле
|29:42
|Дастин Бойд
|32:16
|Мэтт Фраттин
|36:36
|Дмитрий Семин(Михаил Варнаков)
|51:55
|Даррен Дитц(Дмитрий Шевченко)
|58:27
|Филип Хольм
|4
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)