«Всех поздравляю!»: тренер «Барыса» Скабелка — о победе над «Торпедо» в серии и полуфинале «Востока»

Источник: hcbarys.kz

Астанинский клуб выиграл в седьмом матче на своем льду — 3:2.

Завтра, 11 марта, Скабелка даст команде выходной, а затем она начнет подготовку к серии с «Авангардом», которая начнется в Астане 14-го числа.

— В первую очередь я хочу поблагодарить болельщиков, — сказал Скабелка. — Такая поддержка сумасшедшая. Думаю, что к концу сезона образовалось такое единение болельщиков и команды. Конечно, я поздравляю Астану и болельщиков «Барыса» с тем, что мы продолжаем плей-офф и выиграли сегодня.

Спасибо ребятам, то же самое могу сказать, и за характер. Непросто складывались игры. И серия непросто складывалась. Но, тем не менее, нам удалось склонить в нашу сторону. Еще раз говорю, спасибо ребятам за эту победу. Хотел бы поблагодарить соперника. Серия была такая боевая. Не хотели уступать. Спасибо сопернику за эту серию.

— С середины второго периода показалось, что силы улетучиваются у команды. В том, что серия затянулась до семи матчей, видите плюс, потому что в тонусе, или много сил она забрала?

— У нашей команды не большого опыта игры в плей-офф. Половина команды первые шаги делает на этом пути. Поэтому любая игра, особенно в плей-офф, она важна для опыта и для становления команды. Все понимали, что такое плей-офф. И что просто так ничего не будет. Насчет сил я бы так не сказал. Мне кажется, наоборот наш третий период был лучше первых двух по движению и по энергетике.

— Сегодня ребята выполнили вашу игровую установку?

— Я же поблагодарил ребят за победу.

— В двух матчах мы не видим на льду Романа Старченко. Будет ли он на следующей игре?

— Я вам сейчас не скажу. Роман МРТ плеча делал. Надеюсь, что да.

— Четыре дня до следующей игры, до следующего раунда. Как команда будет восстанавливаться?

— Завтра выходной будет. Послезавтра соберемся и начнем подготовку.

— Будете обращать внимание на то, как играли с ними в регулярном чемпионате?

— Надо посмотреть, конечно, внимательно серию с «Ак Барсом». Они шли к этой игре и они показывают тот хоккей, в который они хотят играть.