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17:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Всех поздравляю!»: тренер «Барыса» Скабелка — о победе над «Торпедо» в серии и полуфинале «Востока»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после выхода во второй раунд Кубка Гагарина отметил на пресс-конференции, что у большинства хоккеистов его команды нет опыта игры в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: hcbarys.kz

Астанинский клуб выиграл в седьмом матче на своем льду — 3:2.

Завтра, 11 марта, Скабелка даст команде выходной, а затем она начнет подготовку к серии с «Авангардом», которая начнется в Астане 14-го числа.

— В первую очередь я хочу поблагодарить болельщиков, — сказал Скабелка. — Такая поддержка сумасшедшая. Думаю, что к концу сезона образовалось такое единение болельщиков и команды. Конечно, я поздравляю Астану и болельщиков «Барыса» с тем, что мы продолжаем плей-офф и выиграли сегодня.

Спасибо ребятам, то же самое могу сказать, и за характер. Непросто складывались игры. И серия непросто складывалась. Но, тем не менее, нам удалось склонить в нашу сторону. Еще раз говорю, спасибо ребятам за эту победу. Хотел бы поблагодарить соперника. Серия была такая боевая. Не хотели уступать. Спасибо сопернику за эту серию.

— С середины второго периода показалось, что силы улетучиваются у команды. В том, что серия затянулась до семи матчей, видите плюс, потому что в тонусе, или много сил она забрала?

— У нашей команды не большого опыта игры в плей-офф. Половина команды первые шаги делает на этом пути. Поэтому любая игра, особенно в плей-офф, она важна для опыта и для становления команды. Все понимали, что такое плей-офф. И что просто так ничего не будет. Насчет сил я бы так не сказал. Мне кажется, наоборот наш третий период был лучше первых двух по движению и по энергетике.

— Сегодня ребята выполнили вашу игровую установку?

— Я же поблагодарил ребят за победу.

— В двух матчах мы не видим на льду Романа Старченко. Будет ли он на следующей игре?

— Я вам сейчас не скажу. Роман МРТ плеча делал. Надеюсь, что да.

— Четыре дня до следующей игры, до следующего раунда. Как команда будет восстанавливаться?

— Завтра выходной будет. Послезавтра соберемся и начнем подготовку.

— Будете обращать внимание на то, как играли с ними в регулярном чемпионате?

— Надо посмотреть, конечно, внимательно серию с «Ак Барсом». Они шли к этой игре и они показывают тот хоккей, в который они хотят играть.

Отметим, что «Барыс» впервые в своей истории выиграл в седьмом матче плей-офф КХЛ, но предыдущие серии заканчивались в гостях.

Барыс
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций10.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10420 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст(Барри Браст)
1-й период
00:54Даррен Дитц(Валерий Орехов, Патрис Кормье)
16:40Антон Волченков(Артем Аляев, Владимир Галузин)
2-й период
21:50Эндрю Кейлоф
25:33Виктор Сведберг
25:33Энди Миле
29:42Дастин Бойд
32:16Мэтт Фраттин
36:36Дмитрий Семин(Михаил Варнаков)
3-й период
51:55Даррен Дитц(Дмитрий Шевченко)
58:27Филип Хольм
Статистика
4Штрафное время6
2Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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