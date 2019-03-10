Вылет «Ак Барса» и упорство «Спартака». В КХЛ завершился первый раунд плей-офф

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Поставщиками сенсаций и громких результатов по итогам первого раунда стали команды Восточной конференции. Оглушительное поражение потерпел «Ак Барс», уступивший «Авангарду» в четырех матчах. Казанцы не смогли ничего противопоставить скоростному хоккею соперника, который забросил чемпиону в первых двух матчах 12 шайб (6:0, 6:3).

«Ак Барсу» не помогли и родные стены, несмотря на то, что два матча в Казани оказались более упорными, нежели в Балашихе. «Авангард» же своей победой заслуженно присвоил себе статус фаворитов плей-офф.

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«Автомобилист» (Екатеринбург), ставший первым в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, впервые в истории прошел первый раунд плей-офф КХЛ, обыграв полуфиналиста прошлого сезона «Трактор» из Челябинска со счетом 4−0.

Занявший третье место в Восточной конференции «Металлург» считался фаворитом в серии с «Салаватом Юлаевым». Однако ни приход бывшего главного тренера сборной Чехи Йозефа Яндача, ни возвращение из Национальной хоккейной лиги Николая Кулемина и Виктора Антипина магнитогорской команде не помогли. Ошибка же лучшего бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина при передаче в своей зоне в овертайме пятого матча привела к пропущенному голу. Уфимцы затем выиграли в овертайме следующего поединка со счетом 3:2 и выбили «Металлург» из плей-офф.

Украшением нынешнего Кубка Гагарина можно назвать четвертый матч в серии между «Барысом» и «Торпедо». Нижегородцы сумели на свое площадке отыграться менее чем за две минуты до конца третьего периода, уступая по ходу встречи в три шайбы, и победили в овертайме.

Навстречу столичному дерби

В Западной конференции авторами сенсации могли стать хоккеисты «Спартака». Красно-белые в концовке регулярного сезона проиграли пять матчей подряд, однако на старте плей-офф они дважды победили СКА, одержав победу в плей-офф впервые с марта 2010 года. В дальнейшем армейцы за счет более высокого класса своих игроков и успешной реализации большинства сумели победить в четырех матчах подряд и выиграть серию — 4−2.

Но москвичам нечего стыдиться перед своими болельщиками, лишь в одной встрече они проиграли с разницей более чем в одну шайбу, а в четвертой игре сумели добиться овертайма. По ходу серии «Спартак» потерял одного из основных нападающих Каспарса Даугавиньша, который в третьем матче получил повреждение легкого.

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С таким же счетом, как и в серии СКА и «Спартака», свои победы одержали «Локомотив» (Ярославль) над «Сочи», а московское «Динамо» — над «Йокеритом» (Хельсинки). При этом сочинская команда показала пока лучший результат в истории, впервые одержав в плей-офф две победы. Только ЦСКА не оставил шансов подмосковному «Витязю», выиграв все четыре матча в серии с общим счетом 16:4 (4:0, 6:2, 3:1, 3:1).