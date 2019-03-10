Капитан «Барыса» Боченски назвал самый тяжелый момент серии и высказался о сопернике за финал «Востока»

Источник: hcbarys.kz

Астанинский клуб выиграл в седьмом матче на своем льду — 3:2.

Завтра, 11 марта, Скабелка даст команде выходной, а затем она начнет подготовку к серии с «Авангардом», которая начнется в Астане 14-го числа.

«Эта игра была самой тяжелой в серии. Больше обороны, больше контроля. И мы были заряжены. Играть дома, при своих трибунах, и на выезде, это действительно разные вещи.

Пока не хочется думать о том, что следующий «Авангард». Сегодня можно отметить эту победу. И завтра уже вернемся к работе. Да, мы не выигрывали у «Авангарда» в сезоне. Ну что ж, посмотрим, как это будет в плей-офф, — сказал Боченски.