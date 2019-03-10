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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Барыса» Боченски назвал самый тяжелый момент серии и высказался о сопернике за финал «Востока»

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски после победы над «Торпедо» и выходом во второй раунд Кубка Гагарина отметил корреспонденту Vesti.kz, что сначала хочется отпраздновать этот успех, а уже потом думать о следующем сопернике.

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Источник: hcbarys.kz

Астанинский клуб выиграл в седьмом матче на своем льду — 3:2.

Завтра, 11 марта, Скабелка даст команде выходной, а затем она начнет подготовку к серии с «Авангардом», которая начнется в Астане 14-го числа.

«Эта игра была самой тяжелой в серии. Больше обороны, больше контроля. И мы были заряжены. Играть дома, при своих трибунах, и на выезде, это действительно разные вещи.

Пока не хочется думать о том, что следующий «Авангард». Сегодня можно отметить эту победу. И завтра уже вернемся к работе. Да, мы не выигрывали у «Авангарда» в сезоне. Ну что ж, посмотрим, как это будет в плей-офф, — сказал Боченски.

Отметим, что «Барыс» впервые в своей истории выиграл в седьмом матче плей-офф КХЛ, но предыдущие серии заканчивались в гостях.

Барыс
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций10.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10420 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст(Барри Браст)
1-й период
00:54Даррен Дитц(Валерий Орехов, Патрис Кормье)
16:40Антон Волченков(Артем Аляев, Владимир Галузин)
2-й период
21:50Эндрю Кейлоф
25:33Виктор Сведберг
25:33Энди Миле
29:42Дастин Бойд
32:16Мэтт Фраттин
36:36Дмитрий Семин(Михаил Варнаков)
3-й период
51:55Даррен Дитц(Дмитрий Шевченко)
58:27Филип Хольм
Статистика
4Штрафное время6
2Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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