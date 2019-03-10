Тренер «Торпедо» прокомментировал поражение от «Барыса» в серии плей-офф КХЛ

— Очень интересная серия получилась, все решилось в последней игре в третьем периоде. Не смогли забить в конце, проиграли, тяжело сейчас думать об этой игре. В целом получился хороший сезон, было бы еще лучше, если бы прошли дальше. Думаю, что все увидели в этом сезоне, как команда бьется и какой у нее характер. Жалко, что проиграли, — сказал Немировски.