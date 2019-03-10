Тренер «Торпедо» прокомментировал поражение от «Барыса» в серии плей-офф КХЛ
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски на
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски на
Астанинский клуб выиграл в седьмом матче на своем льду — 3:2. «Барыс» прошел во второй раунд Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом», тогда как «Торпедо» завершило сезон.
— Очень интересная серия получилась, все решилось в последней игре в третьем периоде. Не смогли забить в конце, проиграли, тяжело сейчас думать об этой игре. В целом получился хороший сезон, было бы еще лучше, если бы прошли дальше. Думаю, что все увидели в этом сезоне, как команда бьется и какой у нее характер. Жалко, что проиграли, — сказал Немировски.
— Дебютный сезон,
— Нет.
Отметим, что завтра, 11 марта, у «Барыса» выходной, а затем он начнет подготовку к серии с «Авангардом», которая начнется в Астане 14-го числа.
«Барыс» впервые в своей истории выиграл в седьмом матче
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон
|Барри Браст(Барри Браст)
|00:54
|Даррен Дитц(Валерий Орехов, Патрис Кормье)
|16:40
|Антон Волченков(Артем Аляев, Владимир Галузин)
|21:50
|Эндрю Кейлоф
|25:33
|Виктор Сведберг
|25:33
|Энди Миле
|29:42
|Дастин Бойд
|32:16
|Мэтт Фраттин
|36:36
|Дмитрий Семин(Михаил Варнаков)
|51:55
|Даррен Дитц(Дмитрий Шевченко)
|58:27
|Филип Хольм
|4
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)