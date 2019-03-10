Форвард «Барыса» назвал ключевой момент в победной серии и рассказал о провокациях «Торпедо»

Астанинский клуб выиграл в седьмом матче на своем льду — 3:2.

— Все понимали, что это такой матч — либо в ту сторону или ты идешь дальше. Выходили с холодной головой. Заряженные. Важно было, чтобы концентрация была. Понимали, что каждая ошибка нам может дорого обойтись. Пытались по возможности хорошо сыграть в нападении, забить гол. Хорошо, что наш вратарь здорово сыграл. Спасибо Карлссону! Оборону держала уровень. Мы были одной командой, — сказал Михайлис.

— 3:2. Игра окончена. Какие ощущения?

— Это круто! Мы продолжаем играть в хоккей. Это наше все. Сейчас главное отдохнуть и восстановиться. У нас была тяжелая серия. И с новыми силами снова в бой.

— А какой момент стал ключевым? Было много борьбы, они постоянно догоняли. Было ощущение, что игра может перейти в овертайм.

— Нам было важно не сдавать позиции. По возможности — атаковать. И не делать глупых и простых ошибок. И не удаляться.

— Соперник сегодня пытался спровоцировать. Хотел вызвать реакцию или спровоцировать драку.

— Это было, да. На протяжении всей серии. В этой игре мы поняли, что не надо поддаваться и нужно играть. Сыграть спокойнее. С холодной головой. Ты должен понимать, что если ты что-то сделаешь, то может ответить вся команда. Поэтому ты должен более сконцентрировано и собрано должен реагировать в таких моментах. Ты должен играть уверенно и без нервозности.