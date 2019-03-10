Текущие события
Хоккей. НХЛ
23:59
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс3
Торпедо НН2
Хоккей. НХЛ
11.03
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
11.03
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.03
Калгари Флэймз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
11.03
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Вегас Голден Найтс6
Все события
Фоторепортажи
6Лидерство «Баварии», очередной гол Пентека и другие события выходных
12Самые красивые спортсменки Универсиады
18:09 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» назвал ключевой момент в победной серии и рассказал о провокациях «Торпедо»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис после седьмого матча с нижегородским «Торпедо» в Кубке Гагарина в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал игровые моменты, которые позволили выйти в полуфинал Восточной конференции.

Наверх

Астанинский клуб выиграл в седьмом матче на своем льду — 3:2.

— Все понимали, что это такой матч — либо в ту сторону или ты идешь дальше. Выходили с холодной головой. Заряженные. Важно было, чтобы концентрация была. Понимали, что каждая ошибка нам может дорого обойтись. Пытались по возможности хорошо сыграть в нападении, забить гол. Хорошо, что наш вратарь здорово сыграл. Спасибо Карлссону! Оборону держала уровень. Мы были одной командой, — сказал Михайлис.

— 3:2. Игра окончена. Какие ощущения?

— Это круто! Мы продолжаем играть в хоккей. Это наше все. Сейчас главное отдохнуть и восстановиться. У нас была тяжелая серия. И с новыми силами снова в бой.

— А какой момент стал ключевым? Было много борьбы, они постоянно догоняли. Было ощущение, что игра может перейти в овертайм.

— Нам было важно не сдавать позиции. По возможности — атаковать. И не делать глупых и простых ошибок. И не удаляться.

— Соперник сегодня пытался спровоцировать. Хотел вызвать реакцию или спровоцировать драку.

— Это было, да. На протяжении всей серии. В этой игре мы поняли, что не надо поддаваться и нужно играть. Сыграть спокойнее. С холодной головой. Ты должен понимать, что если ты что-то сделаешь, то может ответить вся команда. Поэтому ты должен более сконцентрировано и собрано должен реагировать в таких моментах. Ты должен играть уверенно и без нервозности.

Отметим, что «Барыс» впервые в своей истории выиграл в седьмом матче плей-офф КХЛ, но предыдущие серии заканчивались в гостях.

Барыс
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций10.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10420 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик КарлссонБарри Браст(Барри Браст)
1-й период
00:54Даррен Дитц(Валерий Орехов, Патрис Кормье)
16:40Антон Волченков(Артем Аляев, Владимир Галузин)
2-й период
21:50Эндрю Кейлоф
25:33Виктор Сведберг
25:33Энди Миле
29:42Дастин Бойд
32:16Мэтт Фраттин
36:36Дмитрий Семин(Михаил Варнаков)
3-й период
51:55Даррен Дитц(Дмитрий Шевченко)
58:27Филип Хольм
Статистика
4Штрафное время6
2Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Еркебулан Сейдахмет второй подряд матч не попал в заявку "Левски"
Херманн взяла пример с Резцовой, Павлова попала в десятку
Сборная России завоевала 16 наград в восьмой день Универсиады
Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Уфой» в РПЛ
Вылет чемпиона и упорство «Спартака»: итоги 1-го раунда плей-офф
Дмитрий Аленичев обвинил игроков «Енисея» в безволии
Чемпионат мира: мужская гонка преследования (видеотрансляция)
Павлова готова судиться с теми, кто оскорбляет ее родителей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь