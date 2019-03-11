«Салават» попал на «Автомобилист». Все пары второго раунда плей-офф
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Определились все команды КХЛ, вышедшие во второй раунд своих конференций в борьбе за Кубок Гагарина. Рассказываем, кто с кем сыграет и есть ли явные фавориты.
Западная конференция
ЦСКА — «Динамо» (Москва)
Первые четыре матча в серии: 13 марта, 15 марта, 17 марта, 19 марта
Матчи в регулярке КХЛ: 2−0 (3:1, 5:1)
В первом полуфинале Запада болельщиков ждёт московское дерби. ЦСКА ранее без особых проблем разобрался с «Витязем» в четырёх матчах. Команда Игоря Никитина отдохнула, восстановилась, залечила все болячки и теперь готова к куда более серьёзной схватке.
Динамовцы в шести матчах выиграли у «Йокерита», который лучше провёл регулярный чемпионат и был посеян выше. Однако в
В серии между ЦСКА и «Динамо» многое решит готовность вратарей. Александру Ерёменко и Ивану Бочарову нужно показать отличную игру, чтобы максимально помочь
СКА — «Локомотив»
Первые четыре матча в серии: 13 марта, 15 марта, 17 марта, 19 марта
Матчи в регулярке КХЛ: 3−1 (2:0, 0:1 ОТ, 4:0, 4:0)
СКА предстоит сыграть с «Локомотивом», который, в отличие от ЦСКА, является для Питера удобным соперником. Сразу вспомним, что команды играли в
Конкуренцию команде Илье Воробьёва составил даже «Спартак», хотя многие считали, что никаких шансов у
Но в серии с ХК «Сочи» мы видели, что у Ярославля периодически появляются проблемы. Порой не хватает концентрации на весь матч, ошибаются защитники. Ко всему прочему, тренерскому штабу надо определиться, кто будет играть в воротах: молодой и талантливый Илья Коновалов или опытный Александр Салак.
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Восточная конференция
«Автомобилист» — «Салават Юлаев»
Первые четыре матча в серии: 14 марта, 16 марта, 18 марта, 20 марта
Матчи в регулярке КХЛ: 2−0 (1:0, 2:0)
Екатеринбург со счётом 4−0 прошёл «Трактор» в первом раунде. «Салават» одолел «Магнитку» — 4−2. Обе команды до последнего не знали, что встретятся друг с другом в полуфинале Восточной конференции, так как нужно было дождаться заключительного матча серии между «Барысом» и «Торпедо».
Конечно, фаворитом в противостоянии выглядит коллектив Андрея Мартемьянова. В сезоне соперники провели друг с другом два матча и оба раза сильнее оказался Екатеринбург. Более того, «Салават» ни разу не забил, так что придётся всерьёз потрудиться, чтобы огорчить ворота Якуба Коваржа.
«Барыс» — «Авангард»
Первые четыре матча в серии: 14 марта, 16 марта, 18 марта, 20 марта
Матчи в регулярке КХЛ: 0−4 (3:4 Б, 3:5, 3:4 Б, 1:2 Б)
Сложнее всего во втором раунде будет «Барысу». Команда Андрея Скабелки провела семиматчевую баталию с «Торпедо», отдала много сил и почти не имеет времени для восстановления. Изначально думалось, что «барсы» обойдутся малой кровью, но Нижний Новгород бился насмерть.
Поэтому два первых матча серии пройдут в Астане, а потом команды переедут в Балашиху.
Нынешний рулевой «Барыса» Андрей Скабелка прекрасно знаком с «Авангардом», в котором сам был главным тренером. Скабелка умеет подобрать ключ к неудобному сопернику, но очень важна свежесть и функциональная готовность, о чём мы уже упомянули. «Авангард» буквально летал в играх с «Ак Барсом», а потом долго отдыхал. «Барыс», по ощущениям, истощён. На бумаге Омск выглядит фаворитом.
Павел Панышев