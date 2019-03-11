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12:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Самый огонь. Чем запомнился первый раунд плей-офф КХЛ

Признайтесь, вы не думали, что будет так жарко.

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Первый раунд КХЛ был огненным, но, к сожалению, он подошёл к концу. Надеемся, полуфиналы конференций будут ещё лучше, а пока вспоминаем, чем запомнились первые серии.

Победный гол «Спартака» за 5 секунд до сирены

СКА оказался не готов к плей-офф, выглядел растерянным в первом матче серии и закономерно его проиграл. Ничего, досадная осечка, бывает. Но то, что случилось в следующей игре, не поддаётся объяснению. Защитник «армейцев» Антон Белов назвал это «мёртвой лавкой» и «русским разгильдяйством».

«Спартак» же проявил настоящий характер, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде. Но самое потрясающее — победная шайба Мартиньша Карсумса за пять секунд до сирены, когда все уже мыслями были в овертайме. Красно-белые сенсационно взяли две гостевые игры и заставили говорить о себе. Серия, которая перед началом плей-офф казалась лёгкой прогулкой для СКА, обернулась настоящим ураганом эмоций и нерва.

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Судейский скандал в серии СКА — «Спартак»

Не обошлось в этом урагане и без неприятных вещей. В четвёртом матче в Москве судьи допустили ошибку, которая прямо повлияла на исход матча. В овертайме Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук Ярослава Дыбленко, а через несколько секунд СКА забил победный гол. Вратарь красно-белых Юлиус Гудачек долго возмущался, высказывая своё недовольство арбитрам, в ответ получил пару ласковых, а во время послематчевого интервью тренера СКА стучал клюшкой рядом с камерой и ругался.

На следующий день лига признала ошибку, арбитр Николай Акузовский в первом раунде больше не судил, но фарш обратно не провернёшь. Мы уже писали, что «Спартак» проиграл не из-за ошибок судей, он и так не был фаворитом, да ещё и травмы выкосили половину лидеров. Красно-белым просто хочется сказать спасибо за шикарную серию.

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Сергей Шумаков хоронит «Ак Барс»

Серия «Ак Барс» — «Авангард» запомнится не только неожиданным и безвольным вылетом действующих чемпионов со счётом 0−4, но и игрой Сергея Шумакова. В «Авангарде» забить способен любой, но Шумаков задавал тон голевому пиршеству. В первом матче он оформил дубль, забив гол Гранлунда, а решающем четвёртом похоронил надежды казанцев хет-триком. Сейчас он — один из самых горячих игроков, и уже начинаешь забывать, что в регулярном сезоне на его счету было всего пять шайб.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

Три шайбы Антона Волченкова

Защитник Антон Волченков с марта 2013 года до старта плей-офф в этом году забил ровно три гола. За это время он вернулся из НХЛ в Россию и радовал болельщиков заброшенной шайбой не чаще раза за сезон. Да и вообще, голы — не его профиль, он известен по самоотверженной игре в своей зоне.

В серии с «Барысом» Волченков забил столько же, сколько за предыдущие шесть лет — открыл счёт в первом матче, начал камбэк нижегородцев в четвёртой игре, и, наконец, подарил надежду в седьмом матче, сравняв счёт в первом периоде. Никто не ожидал от Антона подобной результативности, но этот плей-офф он провёл более чем ярко.

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Александр Салак против «Сочи»

Салак стал заложником ситуации в «Локомотиве». В регулярном чемпионате он проиграл конкуренцию молодому Илье Коновалову и в декабре угодил в глубокий запас. Салак всё-таки провёл два матча в концовке регулярки, но плей-офф снова присел на лавку.

«Локомотив» уверенно взял первые домашние игры, но после переезда в Сочи южане смогли найти ключики к вратарю железнодорожников. «Сочи» сравнял счёт в серии, и Дмитрий Квартальнов принял мудрое решение — выпустил Салака. Оставшиеся два матча он провёл безупречно, именно его игра стала залогом победы «Локомотива». Четыре года назад Салак дотащил «Сибирь» до финала конференции, получится ли в этот раз зайти ещё дальше?

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Камбэки в серии «Барыс» — «Торпедо»

Всегда говорят о том, как в плей-офф важен первый гол, но точно не в этой серии! Второй матч одного из самых ярких противостояний первого раунда подарил нам фантастический камбэк «Барыса» с 0:4 и казавшиеся безнадёжными для «Торпедо» 0−2 в серии. Однако в Нижнем Новгороде «Торпедо» ответило не менее ярким спасением с 0:3. За такие игры мы и любим плей-офф, когда всё переворачивается в один миг.
Нижегородцы дважды сравнивали счёт в серии, добились седьмого матча и в нём уступили в очень напряжённой борьбе. В конечном счёте, Хенрик Карлссон ожидаемо оказался лучше Барри Браста, но обе команды были достойны выйти в следующий круг.

Александр Кадейкин против Сергея Мозякина

Чтобы Сергей Мозякин не забил в плей-офф ни одного гола, да ещё и заработал «-6»? Это невероятно, но такая статистика — дело рук Александра Кадейкина и его звена, которое всю серию сдерживало лидеров «Магнитки».

Кадейкин и раньше был полезным двусторонним центром, но в «Салавате» он добился огромного прогресса и заслужил все свои вызовы в сборную России. Играя против Кадейкина, Мозякин с партнёрами даже не могли спокойно бросить по воротам, допускали грубые ошибки и потери.

Одна из них привела к победному голу «Салавата» в пятом матче. Да, первая тройка уфимцев сыграла крайне результативно, но за нейтрализацию капитана «Металлурга» вся команда должна благодарить Александра.

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Ерёменко — MVP «Динамо»

Александру Ерёменко через месяц стукнет 39, но в этом плей-офф у него лучшая статистика за всю карьеру, включая плей-офф. Включая сезоны, когда его признавали лучшим вратарём КХЛ и самым ценным игроком Кубка Гагарина.

Болельщики «Динамо» уже с осторожностью вспоминают те чемпионские годы, когда бело-голубые вытаскивали игры за счёт бесподобной игры Ерёменко и идеального большинства и меньшинства. По реализации лишнего «Динамо» сейчас вторые после «Автомобилиста» (30%), в меньшинстве бело-голубые не пропустили ни разу и ещё забили две шайбы. «У нас задача на игру, чтобы в обороне ноль на табло горел. В атаке заковыряем чего-нибудь», — сказал защитник команды Андрей Миронов. Так и получается.

Елена Кузнецова

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