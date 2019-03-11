Самый огонь. Чем запомнился первый раунд плей-офф КХЛ
Признайтесь, вы не думали, что будет так жарко.
Признайтесь, вы не думали, что будет так жарко.
Первый раунд КХЛ был огненным, но, к сожалению, он подошёл к концу. Надеемся, полуфиналы конференций будут ещё лучше, а пока вспоминаем, чем запомнились первые серии.
СКА оказался не готов к
«Спартак» же проявил настоящий характер, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде. Но самое потрясающее — победная шайба Мартиньша Карсумса за пять секунд до сирены, когда все уже мыслями были в овертайме.
Не обошлось в этом урагане и без неприятных вещей. В четвёртом матче в Москве судьи допустили ошибку, которая прямо повлияла на исход матча. В овертайме Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук Ярослава Дыбленко, а через несколько секунд СКА забил победный гол. Вратарь
На следующий день лига признала ошибку, арбитр Николай Акузовский в первом раунде больше не судил, но фарш обратно не провернёшь. Мы уже писали, что «Спартак» проиграл не
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Серия «Ак Барс» — «Авангард» запомнится не только неожиданным и безвольным вылетом действующих чемпионов со счётом 0−4, но и игрой Сергея Шумакова. В «Авангарде» забить способен любой, но Шумаков задавал тон голевому пиршеству. В первом матче он оформил дубль, забив гол Гранлунда, а решающем четвёртом похоронил надежды казанцев
Защитник Антон Волченков с марта 2013 года до старта
В серии с «Барысом» Волченков забил столько же, сколько за предыдущие шесть лет — открыл счёт в первом матче, начал камбэк нижегородцев в четвёртой игре, и, наконец, подарил надежду в седьмом матче, сравняв счёт в первом периоде. Никто не ожидал от Антона подобной результативности, но этот
Салак стал заложником ситуации в «Локомотиве». В регулярном чемпионате он проиграл конкуренцию молодому Илье Коновалову и в декабре угодил в глубокий запас. Салак
«Локомотив» уверенно взял первые домашние игры, но после переезда в Сочи южане смогли найти ключики к вратарю железнодорожников. «Сочи» сравнял счёт в серии, и Дмитрий Квартальнов принял мудрое решение — выпустил Салака. Оставшиеся два матча он провёл безупречно, именно его игра стала залогом победы «Локомотива». Четыре года назад Салак дотащил «Сибирь» до финала конференции, получится ли в этот раз зайти ещё дальше?
Всегда говорят о том, как в
Нижегородцы дважды сравнивали счёт в серии, добились седьмого матча и в нём уступили в очень напряжённой борьбе. В конечном счёте, Хенрик Карлссон ожидаемо оказался лучше Барри Браста, но обе команды были достойны выйти в следующий круг.
Чтобы Сергей Мозякин не забил в
Одна из них привела к победному голу «Салавата» в пятом матче. Да, первая тройка уфимцев сыграла крайне результативно, но за нейтрализацию капитана «Металлурга» вся команда должна благодарить Александра.
Александру Ерёменко через месяц стукнет 39, но в этом
Болельщики «Динамо» уже с осторожностью вспоминают те чемпионские годы, когда
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