«Не обошлось без ложки дегтя». «Барыс» получил замечания от КХЛ из-за болельщиков

«К сожалению, не обошлось без ложки дегтя. Наш клуб получил несколько замечаний по поводу поведения наших “болельщиков” в социальных сетях. В частности, по поводу агрессивных и нецензурных комментариев в сообществах других команд Лиги и самой КХЛ. Кроме этого, мы получили замечания и по поводу поведения “болельщиков” на “Барыс-Арене” во время матчей по отношению к болельщикам гостевой команды. Убедительно просим быть дружелюбными и культурными! Мы продолжим активно мониторить социальные сети и будем блокировать страницы людей за неподобающее поведение, призыв к насилию, оскорбления личности, других клубов и прочее. Давайте быть хорошим примером для сообщества КХЛ», — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба во «ВКонтакте».