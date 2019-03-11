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13:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Не обошлось без ложки дегтя». «Барыс» получил замечания от КХЛ из-за болельщиков

Астанинский «Барыс» обратился к болельщикам после победы над нижегородским «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, не обошлось без ложки дегтя. Наш клуб получил несколько замечаний по поводу поведения наших “болельщиков” в социальных сетях. В частности, по поводу агрессивных и нецензурных комментариев в сообществах других команд Лиги и самой КХЛ. Кроме этого, мы получили замечания и по поводу поведения “болельщиков” на “Барыс-Арене” во время матчей по отношению к болельщикам гостевой команды. Убедительно просим быть дружелюбными и культурными! Мы продолжим активно мониторить социальные сети и будем блокировать страницы людей за неподобающее поведение, призыв к насилию, оскорбления личности, других клубов и прочее. Давайте быть хорошим примером для сообщества КХЛ», — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба во «ВКонтакте».

Напомним, «Барыс» обыграл «Торпедо» по итогам семиматчевой серии и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ. Следующим соперником подопечных Андрея Скабелки будет омский «Авангард».

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