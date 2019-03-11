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12:08 (мск), источник: Р-Спорт

Белов заявил, что хочет остаться на посту главного тренера «Витязя»

ПОДОЛЬСК, 11 мар — РИА Новости, Семен Галькевич. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов заявил, что хотел бы продолжить работу на этом посту в подмосковном хоккейном клубе.

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Источник: РИА "Новости"

«Витязь» в сезоне-2018/19 занял восьмое место в Западной конференции и во второй раз в истории вышел в плей-офф КХЛ, где со счетом 0−4 в первом раунде уступил московскому ЦСКА. Контракт Белова истекает 30 апреля.

«Мы еще не встречались с руководством, чуть позже будет информация, но, конечно, есть желание продолжить работу в “Витязе”. Такое желание есть всегда», — сказал Белов журналистам.

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