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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Мощная и быстрая»: игрок «Барыса» охарактеризовал «Авангард» и обратился к болельщикам

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко после выхода во второй круг Кубка Гагарина в интервью корреспонденту Vesti.kz сравнил нижегородское «Торпедо» с «Авангардом» из Омска и призвал болельщиков еще горячее поддерживать команду.

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23-летний игрок впервые в карьере играет в плей-офф КХЛ. По его словам, встречи с «Авангардом» не будут уступать по накалу играм с «Торпедо», который казахстанцы прошли по итогам семи встреч, хотя он и считает омичей сильнее нижегородцев.

— Сейчас отдохнем и будем готовиться к Омску. — говорит Шевченко. — «Авангард», я считаю, более мастеровитая команда. Более мощная и быстрая. Но ничего! Все, что не делается, все к лучшему. Будем дальше работать и побеждать.

— С «Авангардом» серия тоже будет интересной…

— Я думаю, что не менее интересная, чем с «Торпедо». Спасибо всем болельщикам! Это не просто шестой игрок, это, если можно сказать, 26 игроков. Как-будто у нас была еще одна команда. Спасибо им. Надеюсь, что дома с «Авангардом» будем еще больше людей. Я не знаю, где они будут сидеть. Может быть, на ступеньках или возле дворца стоять — спасибо им всем!

— С Омска тоже приедут на серию посмотреть.

— Да, и поэтому хочу, чтобы нас поддерживали еще больше. Итак все классно, но нам нужны эмоции, силы и энергия. Мы и от болельщиков еще заряжаемся, когда все кричат и поддерживают. Это клево!

Напомним, матчевая серия столичного «Барыса» с омским «Авангардом» в полуфинале Восточной конференции начнется 14 марта в Астане.

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