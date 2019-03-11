«Мощная и быстрая»: игрок «Барыса» охарактеризовал «Авангард» и обратился к болельщикам

23-летний игрок впервые в карьере играет в плей-офф КХЛ. По его словам, встречи с «Авангардом» не будут уступать по накалу играм с «Торпедо», который казахстанцы прошли по итогам семи встреч, хотя он и считает омичей сильнее нижегородцев.

— Сейчас отдохнем и будем готовиться к Омску. — говорит Шевченко. — «Авангард», я считаю, более мастеровитая команда. Более мощная и быстрая. Но ничего! Все, что не делается, все к лучшему. Будем дальше работать и побеждать.

— С «Авангардом» серия тоже будет интересной…

— Я думаю, что не менее интересная, чем с «Торпедо». Спасибо всем болельщикам! Это не просто шестой игрок, это, если можно сказать, 26 игроков. Как-будто у нас была еще одна команда. Спасибо им. Надеюсь, что дома с «Авангардом» будем еще больше людей. Я не знаю, где они будут сидеть. Может быть, на ступеньках или возле дворца стоять — спасибо им всем!

— С Омска тоже приедут на серию посмотреть.

— Да, и поэтому хочу, чтобы нас поддерживали еще больше. Итак все классно, но нам нужны эмоции, силы и энергия. Мы и от болельщиков еще заряжаемся, когда все кричат и поддерживают. Это клево!