Спасет ли «домашний бонус», или как «Барыс» может обыграть «Авангард» в Кубке Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Соперники в КХЛ встречались 46 раз и впереди с двукратным превосходством команда из России. Но тут нужно учитывать, что казахстанский клуб не всегда был в ТОПе, а омичи дважды выигрывали конференцию и бились в финале Кубка Гагарина.

В Астане «Барыс» принимал «Авангард» 23 раза — девять побед и 14 поражений. С одной стороны, столичный клуб в минусе, но с другой, из 14 проигранных матчей четыре заканчивались вничью в основное время. Если так, то соотношение не проигранных матчей примерно равное.

Казахстанская команда с самого основания КХЛ была довольно неуступчива на своем льду — четыре раза подряд обыграли «Авангард» в первых встречах. Последние матчи тоже могут настроить на положительный лад, ведь с явным преимуществом клуб из Астаны разбит не был.

28 декабря 2016 года.

«Барыс» — «Авангард» — 3:1.

18 февраля 2017 года.

«Барыс» — «Авангард» — 1:3.

15 ноября 2017 года.

«Барыс» — «Авангард» — 1:2 Б.

1 марта 2018 года.

«Барыс» — «Авангард» — 3:4.

18 сентября 2018 года.

«Барыс» — «Авангард» — 3:4 Б.

16 февраля 2019 года.

«Барыс» — «Авангард» — 1:2 Б.

Сдержанный позитив в результатах есть. Однозначно, команда Андрея Скабелки может навязать борьбу сильному сопернику. Матчи в текущем сезоне у команд были очень близкими и такого разгрома, который учинил «Авангард» казанскому «Ак Барсу» не ожидается.

«Барыс» обязан использовать «домашний бонус» — серия с «Торпедо» показала, как по-разному может играть команда из Астаны. Какие эмоции у команды на своем льду, и как она может «развалиться» на гостевом. Если «Барыс» удержит преимущество, то шансы может оценить, как почти идентичные.

Чтобы пройти дальше «Барысу» достаточно выиграть четыре домашних матча, как и с «Торпедо». На убийственную борьбу и в гостевых матчах у столичной команды может не хватить сил. Да и зацепить игру на площадке «Авангарда» будет очень сложно (шесть побед против 17 поражений).

Прогноз

При благоприятном стечении обстоятельств серия затянется до семи игр. По ходу регулярного чемпионата команда из столицы Казахстана с равным успехом играла как на выезде, так и на своем льду. Омичи чуть лучше выступает на «домашнем» льду — в гостях они не так уверены в себе.

Главная проблема для «Барыса», это восстановление после первого круга турнира. Свежесть «Авангарда» может стать проблемой уже в первых играх, и как-то нужно будет это преодолевать. Вдохновенную игру должны выдать вратари столичной команды: у Хенрика Карлссона в регулярном чемпионате примерно такие же показатели, как и у Игоря Бобкова, поэтому тут преимущества у соперников нет.

«Козырем» казахстанской команды может стать Андрей Скабелка, но при отсутствии должной отдачи от хоккеистов этот «туз» утратит свою опасность. У «Барыса» есть все, чтобы впервые в истории выйти в финал конференции. Смогут ли они реализовать свой шанс?

Не надо забывать, что не только «Барыс» ни разу не проходил дальше второго круга, но и «Авангард» пробивался так далеко только раз в истории. Конечно, российская команда выдает хороший сезон и выглядит очень сильно и слаженно, но и «Барыс» в 11-м турнире КХЛ обновил несколько клубных достижений.

Если Скабелка сумеет переиграть «Авангард», вряд ли кто уже сможет остановить «Барыс», который выступает на кураже. Нужно только не упустить «домашний бонус» и все будет в порядке. Все будут «молодчиками»!