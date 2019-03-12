Перед Фрейзером в «Куньлуне» стоит задача создать команду с опорой на хоккеистов из КНР
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пекинский «Куньлунь» продолжит сотрудничество с американским главным тренером Куртом Фрейзером при условии выхода в
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пекинский «Куньлунь» продолжит сотрудничество с американским главным тренером Куртом Фрейзером при условии выхода в
Фрейзер был назначен главным тренером китайского клуба 18 января после увольнения финна Юсси Таполы. Под руководством 61-летнего американского специалиста команда провела 12 матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, в которых одержала две победы. Во вторник «Куньлунь» объявил о подписании контракта с Фрейзером по схеме «1+1».
«Курт возглавил команду всего за 12 матчей до конца регулярного чемпионата, поэтому работа с Фрейзером была изначально намечена на следующий сезон. Перед ним не стояла задача сотворить
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«У большинства китайских хоккеистов действующие контракты, их много в системе клуба, поэтому некоторые игроки будут привлекаться из Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги. В последних двух играх в составе было девять китайских хоккеистов, что уже составляет почти половину команды, мы будем дальше работать над этим в следующем сезоне», — добавили в
«Куньлунь» набрал 51 очко в 62 матчах регулярного чемпионата сезона-2018/19 и занял 11-ю строчку в Восточной конференции, не сумев пробиться в