Перед Фрейзером в «Куньлуне» стоит задача создать команду с опорой на хоккеистов из КНР

Источник: РИА "Новости"

Фрейзер был назначен главным тренером китайского клуба 18 января после увольнения финна Юсси Таполы. Под руководством 61-летнего американского специалиста команда провела 12 матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, в которых одержала две победы. Во вторник «Куньлунь» объявил о подписании контракта с Фрейзером по схеме «1+1».

«Курт возглавил команду всего за 12 матчей до конца регулярного чемпионата, поэтому работа с Фрейзером была изначально намечена на следующий сезон. Перед ним не стояла задача сотворить какое-то чудо в оставшейся части чемпионата, скорее, посмотреть, насколько он сможет найти общий язык с игроками, насколько команда его примет. По итогам следующего сезона будет возможно продолжение сотрудничества, — сообщили в пресс-службе. — Перед Фрейзером в “Куньлуне” стоят турнирная и глобальная задачи — успешное выступление в чемпионате КХЛ, а также формирование команды, в которой будет больше половины китайских игроков и которая станет основой сборной Китая на предстоящей зимней Олимпиаде».

Зимние Олимпийские игры пройдут 4—20 февраля 2022 года в Пекине.

«У большинства китайских хоккеистов действующие контракты, их много в системе клуба, поэтому некоторые игроки будут привлекаться из Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги. В последних двух играх в составе было девять китайских хоккеистов, что уже составляет почти половину команды, мы будем дальше работать над этим в следующем сезоне», — добавили в пресс-службе.