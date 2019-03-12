«Куньлунь» намерен провести сезон КХЛ — 2019/20 на пекинской арене «Шоуган»

«С самого начала у команды стояла цель играть в Пекине, но это не всегда получалось. Последние два матча, которые уже не влияли на турнирное положение команды, удалось сыграть на арене “Шоуган”, проверить, какое впечатление она произведет. Арена понравилась абсолютно всем: и хоккеистам, и нашим соперникам, и болельщикам, и руководителям китайского спорта, и пекинской администрации, поэтому велик шанс, что команда в следующем году будет проводить матчи именно на этом стадионе, но пока нельзя говорить о стопроцентной вероятности», — сообщили в пресс-службе.