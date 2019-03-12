Более 5 тыс. зрителей ожидается на первом матче ¼ финала плей-офф КХЛ в Екатеринбурге

«Мы ожидаем, что все трибуны будут заполнены, а это 5,5 тыс. зрителей. Все билеты, которые предназначались для свободной продажи, проданы. Остается лишь небольшая часть, закрепленная за КХЛ. Несмотря на большой интерес к игре со стороны болельщиков, организовать дополнительную трансляцию на улицах города мы не можем, так как все права принадлежат КХЛ», — рассказали в пресс-службе.