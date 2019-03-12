Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
13.03
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
13.03
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
13.03
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
13.03
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег Джетс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
13.03
Калгари Флэймз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.03
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш0
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон ОйлерзОТ3
Нью-Йорк Рейнджерс2
Все события
Фоторепортажи
23Самые красивые болельщицы на Универсиаде
7У армейцев новый бомбардир? «Рубин» разгромлен
16:38 (мск), источник: ТАСС

Более 5 тыс. зрителей ожидается на первом матче ¼ финала плей-офф КХЛ в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. болельщиков ожидается на первой игре серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе уральского клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первый матч серии четвертьфинала пройдет 14 марта на арене «Уралец», вмещающей 5,5 тыс. зрителей, начало — 17:00 мск.

Читайте также
«Салават» попал на «Автомобилист». Все пары второго раунда плей-офф

«Мы ожидаем, что все трибуны будут заполнены, а это 5,5 тыс. зрителей. Все билеты, которые предназначались для свободной продажи, проданы. Остается лишь небольшая часть, закрепленная за КХЛ. Несмотря на большой интерес к игре со стороны болельщиков, организовать дополнительную трансляцию на улицах города мы не можем, так как все права принадлежат КХЛ», — рассказали в пресс-службе.

В первом раунде плей-офф «Автомобилист» победил челябинский «Трактор» со счетом 4−0. Клуб из Екатеринбурга впервые вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Криштианство Роналду: он хоронил «Юве», теперь воскресит его?
Вратарь из Америки чуть не лишил Россию золота Универсиады
Зимняя Универсиада стала самой успешной в истории сборной РФ
Нашла пару: продолжение откровенного номера Туктамышевой
Азар стал ближе к переходу в «Реал» с возвращением Зидана
Самые красивые болельщицы на Универсиаде (фото)
Биатлонистки выступают в индивидуальной гонке на ЧМ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь